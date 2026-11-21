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[스포츠조선 정유나 기자] 김요한이 여자친구 오연희의 생일을 맞아 자신의 집에서 통 큰 이벤트를 선사했다.

20일 방송된 채널A '신랑수업2'(배한수 CP/임정규 PD)에서는 김요한이 여자친구 오연희의 생일을 맞아 자신의 집에서 통 큰 이벤트를 선사해 '1등 신랑감'이라는 찬사를 받았다.

이날 김요한은 자신의 동네인 한남동에서 오연희와 만났다. 그는 '야구 레전드' 김병현이 운영하는 레스토랑으로 데려가 간단히 식사를 했는데, 때마침 김병현이 나타났다. 김병현은 "요한이가 여자친구를 소개해준 게 이번이 처음"이라며 오연희와 인사를 했고, 자연스레 합석해 이야기를 나눴다. 이때 오연희는 "오빠가 너무 잘해주는데, 데이트를 하다가 자정만 되면 저를 강제로 귀가시킨다. 심지어 귀가 시간이 점점 빨라지고 있다"고 아쉬움을 토로했다.

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김병현은 "문제를 해결하는 방법은 하나다. 빨리 결혼하면 된다"고 해 웃음을 안겼다. 그러면서 그는 오연희에게 "진지하게 미래를 생각하고 만나고 있는지?"라고 슬쩍 물었다. 오연희는 "그렇다. 주변 분들을 만나 얘기를 듣다 보니 자연스럽게 미래를 생각하게 된다"고 답해 김요한을 설레게 했다. 김병현은 "요한이는 자기 기준이 명확히 있는 친구다. 신랑감으로 높은 점수를 받을 만하다"고 치켜세웠다. 이어 그는 생일 기념으로 '커플 즉석 사진'까지 찍어주면서 두 사람을 응원했다.

어둠이 내려앉자 김요한은 자신의 집으로 오연희를 데려갔다. 오연희는 조심스레 집으로 들어갔는데, 거실에는 생일파티 장식이 꾸며져 있어 놀라움을 안겼다. 직후 '인간 화환'으로 등장한 김요한의 모습에 오연희는 활짝 웃었다. 달달한 분위기 속 김요한은 "생애 처음으로 미역국을 끓여봤다"며 오연희를 위한 생일상을 차려줬다. 오연희는 "원래 어머니가 매년 생일마다 미역국을 끓여주셨는데, 오늘은 안 끓여주셨다. 근데 아까 어머니가 '미역국 끓여놨으니 내일 해장으로 먹으라'고 톡을 보내셨다"고 얘기했다. 그러자 김요한은 "어머님이 나랑 텔레파시가 통한 것 같다"며 좋아했고, 오연희는 "나도 내년 8월까지 미역국 끓이기를 연습해야겠다"고 내년 김요한의 생일 이벤트를 예고했다.

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식사 후, 김요한은 비장의 생일 선물을 전달했다. 박스 안에는 정성을 담은 손편지와 함께 예쁜 가방이 들어 있었다. 이어 김요한은 "연희를 낳아주셔서 감사한 어머님께 전해 드리라"며 자신이 만든 미역국을 보온병에 담아 오연희에게 건넸다. 따뜻한 마음에 감동받은 오연희는 김요한을 와락 껴안았다. 직후 인터뷰에서 오연희는 "오늘 받은 선물 중 무엇이 제일 마음에 드는지?"라는 질문에 "김요한!"이라고 답했고, "이제 오빠를 선물로 받았으니 내 마음대로 해도 되나?"며 웃어 김요한을 '심쿵'하게 만들었다.

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jyn2011@sportschosun.com