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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김혜수(56)가 자신보다 28세 어린 그룹 우주소녀 출신 성소(28)와 같은 드레스를 입고도 독보적인 존재감을 뽐내 화제다.

김혜수는 지난 20일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈) 레드카펫 행사에 참석했다.

이날 김혜수는 은은한 하늘빛의 머메이드 드레스를 입고 등장해 시선을 사로잡았다. 어깨와 쇄골을 드러낸 하트톱 디자인에 허리부터 골반까지 화려하게 수놓인 실버 비즈 장식이 더해져 글래머러스한 몸매를 한층 돋보이게 했다.

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특히 몸에 밀착되는 코르셋 스타일의 상의와 무릎 아래로 풍성하게 퍼지는 스커트는 김혜수 특유의 우아하면서도 고혹적인 분위기를 극대화했다. 여기에 풍성한 웨이브 헤어스타일과 다이아몬드 주얼리를 매치해 화려한 레드카펫 패션을 완성했다.

그런 가운데 김혜수가 착용한 드레스가 우주소녀 출신 성소가 앞서 입었던 의상과 동일한 제품이라는 사실이 알려지면서 두 사람의 스타일링에도 관심이 쏠리고 있다.

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해당 드레스는 말레이시아 디자이너 브랜드 '아이반 영'(Ivan Young)의 2027 쿠튀르 컬렉션 제품이다.

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성소는 지난 10월 31일 중국 저장성에서 열린 '2026 웨이보 비전 컨퍼런스' 레드카펫 행사에서 같은 드레스를 착용했다.

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당시 성소는 양쪽 머리를 땋아 올린 중국풍 헤어스타일에 화려한 체인 목걸이를 매치했다. 특히 드레스와 같은 색상의 시스루 볼레로를 덧입어 몽환적이고 사랑스러운 분위기를 연출했다.

반면 김혜수는 별도의 볼레로 없이 어깨와 쇄골 라인을 드러내며 과감하면서도 세련된 스타일링을 선보였다. 성소가 화려한 장식과 액세서리로 공주 같은 매력을 강조했다면, 김혜수는 드레스 자체의 실루엣과 당당한 애티튜드로 시선을 집중시켰다.

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무엇보다 눈길을 끄는 것은 두 사람의 나이 차이다. 1970년생인 김혜수는 올해 56세, 1998년생인 성소는 28세로 무려 28세 차이가 난다.

그럼에도 김혜수는 20대 스타와 같은 드레스를 자신만의 스타일로 완벽하게 소화하며 '레드카펫 여왕'다운 면모를 과시했다. 화려한 드레스에 압도되기보다 오히려 의상의 매력을 더욱 돋보이게 하는 김혜수 특유의 여유와 존재감이 인상적이다.

평소 꾸준한 운동과 자기관리로 탄탄한 몸매를 유지해 온 김혜수는 이번에도 나이를 가늠하기 어려운 드레스 자태로 감탄을 자아냈다.

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한편 김혜수는 이날 '2026 MAMA AWARDS'에 스페셜 프리젠터로 참석해 한국어와 영어, 일본어 등 3개 국어로 인사를 전하며 시상식을 빛냈다. 오는 12월 7일 첫 방송 예정인 tvN 드라마 '두번째 시그널'로 시청자들과 만날 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com