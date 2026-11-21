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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 가인이 브라운아이드걸스 데뷔 20주년을 맞아 완전체 활동에 나서는 가운데, 팬들을 향한 손편지와 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

21일 가인은 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 가인의 일상적인 모습부터 브라운아이드걸스 멤버 제아, 나르샤, 미료와 함께한 단체 사진까지 담겼다.

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특히 가인은 짧은 단발머리에 눈 밑 아이패치를 붙인 채 카메라를 응시하며 변함없는 미모를 자랑했다. 또 다른 사진에서는 멤버들과 각기 다른 디자인의 잠옷을 입고 나란히 앉아 포즈를 취했다. 사진 위에는 '가족같은브아걸'이라는 문구가 적혀 있어 궁금증을 자아냈다.

무엇보다 눈길을 끈 것은 가인이 직접 작성한 것으로 보이는 손편지다. 공개된 사진에는 턴테이블 위에 놓인 손편지가 담겼다. 편지에는 귀여운 캐릭터 그림과 함께 팬들을 향한 인사가 빼곡하게 적혀 있었다.

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가인은 "안녕하세요. 그동안 잘 지내셨나요!! 저는 잘 지내고 있어요"라며 오랜만에 팬들에게 안부를 전했다. 편지에는 브라운아이드걸스의 데뷔 20주년을 기념하는 내용도 담겨 있어 의미를 더했다.

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또한 "드디어 활동을 시작하게 되었어요. 엄청 난 용기가 필요했지만, 더 이상 혼자 지내기엔 너무 외롭고 팬들이 보고싶어요"라며 오랜 공백을 거쳐 다시 팬들 앞에 모습을 드러낸 심경도 덧붙였다.

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이에 팬들의 반응도 뜨겁다. 팬들은 "진짜 너무 예쁘다", "방금 태어난 아기 같아요", "사랑해요 언니", "올해 최고의 선물이야" 등의 댓글을 남기며 반가움을 드러냈다.

가인의 이번 게시물은 브라운아이드걸스의 완전체 활동 재개 소식과 맞물려 더욱 관심을 모으고 있다.

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브라운아이드걸스는 지난 20일 새 유튜브 채널 '가족같은 브아걸'을 개설하고 완전체 웹예능을 예고했다. 공개된 예고 영상에는 제아, 나르샤, 미료, 가인이 한자리에 모여 특유의 입담을 뽐내는 모습이 담겼다.

특히 오랜 기간 공식 활동이 뜸했던 가인까지 합류하면서 팬들의 기대감이 높아지고 있다. 첫 번째 영상은 오는 25일 오후 7시 공개된다.

2006년 데뷔한 브라운아이드걸스는 '아브라카다브라', '어쩌다', '식스센스' 등 수많은 히트곡을 발표하며 사랑받았다. 마지막 그룹 앨범은 2019년 발매한 'RE_vive'로, 올해 데뷔 20주년을 맞았다.

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가인은 2019년 프로포폴 불법 투약 혐의로 2021년 벌금 100만 원의 약식명령을 받은 사실이 알려진 이후 오랜 기간 활동을 자제해 왔다.

이후 가인은 임슬옹의 유튜브 콘텐츠에 출연해 자신이 가장 잘할 수 있는 것은 음악이라며, 팬들에게 완성도 높은 앨범으로 돌아오고 싶다는 뜻을 밝힌 바 있다.

지난해 12월에는 조권과 함께 과거 발표했던 '우리 사랑하게 됐어요'를 새롭게 녹음해 발매하며 음악 활동을 재개하기도 했다.

다만 브라운아이드걸스의 새 앨범 발매 일정은 아직 공식적으로 발표되지 않았다. 데뷔 20주년을 맞아 다시 뭉친 네 멤버가 웹예능에 이어 신곡과 무대로도 팬들을 만날 수 있을지 관심이 쏠린다.

olzllovely@sportschosun.com