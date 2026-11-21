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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 이효리의 남편 이상순이 처조카와 다정한 시간을 보내며 훈훈한 이모부의 면모를 드러냈다.

이효리의 친언니는 20일 SNS를 통해 "이모부랑♥"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 이상순이 아내 이효리의 조카와 함께 산책을 즐기는 모습이 담겼다. 두 사람은 반려견과 함께 낙엽이 깔린 산길을 거닐며 여유로운 시간을 보냈다.

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또 다른 사진에는 이효리의 조카가 이상순의 작업실을 방문한 듯한 모습도 담겼다. 조카는 작업실에 놓인 다양한 음악 작업 기기들을 둘러보며 호기심 가득한 모습을 보여 눈길을 끌었다.

한편 이효리와 이상순은 2013년 결혼해 제주도에서 생활해왔으며, 2024년 서울 종로구 평창동으로 이사했다. 이후 이효리는 서울 연희동에 요가원을 오픈해 직접 수업을 진행하며 방송 활동도 이어가고 있다. 이상순은 라디오 DJ로 변신해 청취자들과 만나왔다.

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이상순은 최근 '미주신경 기능 저하' 증상으로 의료진의 권유에 따라 라디오를 쉬고 휴식을 취한 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com