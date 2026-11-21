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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김신영이 수영복 차림으로 탄탄한 몸매를 공개한 가운데, 일부 누리꾼들이 과거 박나래의 모습과 비교하며 엇갈린 반응을 보였다.

지난 20일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 수영을 배운 지 2주 된 김신영의 일상이 공개됐다.

이날 김신영은 수영 강습을 받기 위해 실내 수영장을 찾았다. 검은색 수영복을 입고 등장한 김신영의 모습을 본 무지개 회원들은 남다른 체격에 시선을 보냈다. 이를 본 회원들은 "선수 몸 같아"라며 놀라움을 감추지 못했다.

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김신영은 자신의 직각 어깨에 대해 "진짜 깎고 싶었어"라고 말하며 솔직한 속내를 드러냈다. 이에 전현무는 "남자들이 탐내는 어깨"라며 부러워했다.

김대호는 김신영의 체격을 보고 "오랜만에 파리 올림픽 생각난다"라고 언급하며 운동선수 같은 느낌이라고 말했다. 던 역시 "누나 군살이 없다"라며 몸매를 칭찬했다.

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김신영은 자신을 향한 관심에 "여러분 심권호 아니다"라고 농담을 건네기도 했다.

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수영 강습 중에는 예상치 못한 상황도 벌어졌다. 던이 상의를 벗은 남성 수강생을 김신영으로 착각하는 해프닝이 발생해 출연진의 웃음을 자아냈다.

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방송 이후 온라인 커뮤니티에서는 김신영의 모습과 관련해 박나래를 언급하는 글이 올라왔다. 일부 누리꾼은 두 사람의 방송 콘셉트가 비슷하다고 지적했다.

한 누리꾼은 "박나래 컨셉 잡는 것 같다", "박나래와 비슷한 예능 캐릭터"라고 반응했다.

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일각에서는 두 사람의 모습을 비교하는 것 자체가 적절하지 않다는 반응도 있었다. 집에서 보내는 일상을 공개하고 음식을 직접 만들어 먹는 모습 등을 담는 프로그램의 특성상 출연자들의 일상이 비슷하게 그려질 수 있다는 것이다.

앞서 박나래 역시 지난해 7월 '나 혼자 산다'에서 수영복을 입고 등장해 화제를 모았다.

당시 박나래는 전현무, 이장우와 함께 튀르키예로 떠난 '팜유 세미나'에서 비키니 차림을 공개했다. 그는 당시 14kg을 감량해 48kg의 체중을 유지하고 있었으며, 탄탄해진 몸매로 시선을 끌었다.

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한편 김신영은 최근 체중이 다시 늘어난 사실을 솔직하게 밝힌 바 있다. 과거 44kg을 감량하고 오랜 기간 체중을 유지했지만, 최근에는 먹고 싶은 음식을 즐기며 생활하고 있다고 전했다.

이날 방송에서도 예전에 입었던 XS 사이즈 옷이 맞지 않자 직접 옷을 리폼했다. 김신영은 "맛있게 찐 살을 맛없게 빼고 싶지 않다. 몸을 맞추는 게 아니라 옷을 맞추자"라고 말하며 당장 체중을 감량할 계획이 없다는 뜻을 밝혔다.

tokkig@sportschosun.com