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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 있지(ITZY) 채령이 암 투병 중인 어머니와 영상 통화를 나누며 가족을 향한 애틋한 마음을 전한다.

오늘(21일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 노시용, 연출 채현석·김해니·이다운·서예나·강연주, 작가 여현전) 425회에서는 솔로 아티스트로 출격한 채령의 퍼포먼스 비디오 촬영 현장이 공개된다. 팀 내 메인 댄서이자 가벼운 춤선으로 '솜털 채령'이라는 별명을 얻은 그녀는 독보적인 아우라로 시선을 사로잡는다. 특히 컷 소리가 나기 무섭게 모니터링 화면을 꼼꼼히 확인하고 디테일을 조율하는 등 첫 솔로 무대를 향한 남다른 열정과 프로페셔널한 면모로 참견인들의 감탄을 자아낼 전망이다.

본업에 완벽히 몰입한 모습에 이어, 채령의 '퇴근 요정' 면모도 빛을 발한다. 촬영 중 카메라 세팅이 이뤄지는 짧은 틈을 활용해, 이날 촬영해야 할 팬 콘텐츠인 챌린지 영상부터 셀카, 폴라로이드 촬영까지 일사천리로 마치는 것. 스태프들의 조기 퇴근까지 살뜰히 챙기는 채령의 세심한 배려가 촬영장을 훈훈하게 물들였다는 후문이다.

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치열했던 본업 스케줄을 마친 뒤에는 친언니 이채연과 함께 찜질방을 찾아 힐링 데이트를 즐긴다. 평소 찜질방과 사우나에 진심인 채령은 개인 사우나 방석부터 SNS를 강타한 코끼리 때타월까지, 자신이 푹 빠진 각종 목욕템들을 소개하며 '찜질방 러버'다운 남다른 내공을 뽐낸다고.

또한 두 사람은 찜질방 수다 타임을 통해 그동안의 추억을 되짚어본다. 같은 소속사 연습생으로 함께했던 어린 시절부터 당시에는 미처 나누지 못했던 속마음까지, 오랜 시간 쌓아온 자매만의 이야기가 이어지는 것. 서로를 향한 거침없는 찐자매 폭로전(?)이 유쾌한 웃음을 안길 예정이다.

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한편 이날 방송에서는 암 투병 중인 어머니와 깜짝 영상 통화를 나누는 모습도 공개된다. 힘든 시간을 함께 견뎌온 가족의 애틋한 마음이 전해지며 뭉클함을 안길 예정이다.

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jyn2011@sportschosun.com