씨엘(왼쪽), 애니

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 올데이 프로젝트 애니가 어린 시절 가수의 꿈을 심어준 2NE1 CL과 한 무대에 오른 뒤 벅찬 감동에 눈물을 쏟았다.

애니는 지난 20일 팬 소통 플랫폼 '데이오프'를 통해 '2026 MAMA AWARDS' 무대를 마친 소감을 공개했다.

그는 공연을 마치고 무대 뒤로 내려온 상황을 전하며 "무대에서 내려왔어! 나 안 울어! 사실 울었어. 근데 비밀이야. 근데 비밀 아니야. 이미 찍혔어"라며 솔직한 심정을 드러냈다.

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이어 CL과의 특별한 순간도 언급했다. 애니는 "우는 거 끝나고 채린 언니가 잘했다고 안아줘서 참지 못했어"라고 전하며 선배의 따뜻한 격려에 결국 눈물을 보였다고 밝혔다.

함께 무대를 꾸민 멤버들을 향한 고마움도 잊지 않았다. 애니는 "오늘 너무 수고했다. ADP 자랑스러워"라며 팀을 향한 애정을 표현했다.

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무엇보다 CL을 향한 메시지가 눈길을 끌었다. 애니는 "채린 언니 제가 너무너무 사랑해요. 처음 이런 꿈을 꾸게 된 이유도 언니였고, 그런 언니랑 같은 무대에 설 수 있었다는 게 진짜 평생 잊지 못할 순간이었어"라며 오랜 시간 품어온 존경과 감사의 마음을 전했다.

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앞서 같은 날 일본 오사카 교세라 돔에서는 '2026 MAMA AWARDS'가 열렸다. 이날 올데이 프로젝트는 자신들의 곡 'CRASH'로 무대에 올라 독보적인 퍼포먼스를 선보였다.

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이후 2NE1 CL이 등장해 'ICONIC' 등의 무대를 펼쳤으며, 올데이 프로젝트와 함께 2NE1의 대표 히트곡 'FIRE'와 '내가 제일 잘 나가'를 재해석한 합동 공연으로 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

애니는 지난해 6월 공개된 올데이 프로젝트 공식 영상에서 어린 시절의 기억을 꺼내놓은 바 있다. 당시 그는 7살 때 2NE1과 빅뱅이 함께한 '롤리팝' 뮤직비디오를 우연히 접했다고 설명했다.

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그는 "너무 충격적이었다. 새로운 세계가 저한테 열린 거다"라며 당시 느꼈던 감정을 떠올렸다. 이어 "'저분들이 하시는 걸 저도 무조건 하고 싶다'는 다짐을 하게 된 것 같다"고 덧붙이며 가수의 길을 꿈꾸게 된 배경을 밝혔다.

tokkig@sportschosun.com