AP=연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 크리스마스 대표 영화 '나 홀로 집에'가 34년 만에 맥컬리 컬킨의 복귀와 함께 새로운 속편 제작 가능성이 제기돼 팬들의 기대를 모으고 있다.

20일(현지시간) 영국 가디언과 미국 대중문화 매체 롤링스톤은 디즈니가 '나 홀로 집에' 후속편 제작을 검토하고 있다고 보도했다.

이번 프로젝트에는 원작의 주인공 케빈을 연기했던 맥컬리 컬킨도 참여하고 있다. 맥컬리 컬킨은 올해 초 디즈니 경영진과 만나 새로운 이야기를 직접 제안했으며, 현재 각본 작업에도 관여하고 있는 것으로 전해졌다.

Advertisement

영화 제작과 각본 작업으로 잘 알려진 세스 로건과 에번 골드버그 역시 이번 후속편의 시나리오 집필에 힘을 보태는 것으로 알려졌다.

실제 제작이 성사될 경우 맥컬리 컬킨은 1992년 개봉한 '나 홀로 집에 2' 이후 34년 만에 케빈 매캘리스터로 돌아오게 된다.

Advertisement

1990년 처음 관객과 만난 '나 홀로 집에'는 크리스마스에 가족과 떨어져 혼자 집을 지키게 된 소년 케빈이 집에 침입하려는 도둑들을 상대로 기발한 작전을 펼치는 내용이다. 당시 전 세계에서 약 4억7천600만 달러의 수입을 기록하며 그해 흥행 순위 2위에 오르는 성과를 거뒀다.

Advertisement

1992년 선보인 두 번째 작품 '나 홀로 집에 2' 역시 전 세계적으로 3억5천900만 달러를 벌어들이며 흥행에 성공했다.

Advertisement

반면 맥컬리 컬킨은 이후 제작된 시리즈에는 모습을 드러내지 않았다. 케빈이 등장하지 않는 후속작 3·4·5편은 전작만큼의 흥행 성적을 거두지 못했으며, 2021년 디즈니플러스를 통해 공개된 리부트 작품도 평단으로부터 좋은 평가를 얻지 못했다.

한동안 작품과 거리를 뒀던 맥컬리 컬킨은 최근 들어 다시 '나 홀로 집에'와 관련된 활동을 이어가고 있다. 영화 상영 기념 행사와 TV 광고 등을 통해 케빈 캐릭터를 재현하며 원작에 대한 애정을 보여주기도 했다.

Advertisement

특히 그는 지난해 열린 영화 기념행사에서 자신이 생각해 둔 후속편 아이디어를 공개해 눈길을 끌었다. 성인이 된 케빈이 가정을 꾸리고 아버지가 됐지만, 일에만 몰두한 나머지 자녀에게 소홀해지고 결국 집에서 쫓겨나는 이야기다. 과거 어린 시절 집에 홀로 남겨졌던 케빈이 이제는 아버지의 입장에서 비슷한 상황을 맞는다는 설정이다.

다만 속편 제작이 최종적으로 확정된 것은 아니다. 작품의 판권을 소유한 디즈니는 관련 보도에 대해 별도의 입장을 내놓지 않았다. 미국 온라인 매체 퍽은 디즈니가 후속편 제작과 관련한 논평 요청에 응하지 않았다고 전했다.

원작을 연출한 크리스 콜럼버스 감독은 후속편 제작에 다소 회의적인 시각을 드러냈다. 그는 "30여년 전 우리가 만들었던 작품을 재현하려는 것은 실수라고 생각한다"며 과거의 성공을 그대로 반복하려는 시도에 부정적인 견해를 밝혔다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com