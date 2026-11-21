Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이서진이 주현영을 향한 남다른 애정을 드러내며 뜻밖의 부녀 관계를 공개했다.

지난 20일 방송된 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니-비서진'에서는 김종국의 일일 매니저로 나선 이서진과 김광규의 모습이 그려졌다.

이날 이서진은 김종국의 스케줄을 따라 SBS '런닝맨' 촬영장을 찾았다. 11년 전 '런닝맨'에 출연했다가 진땀을 뺐던 이서진은 오랜만에 방문한 촬영장에서 뜻밖의 반가운 얼굴을 발견했다. 바로 배우 주현영이었다.

Advertisement

주현영을 발견한 이서진은 "'매니저로 살아남기'에서 내 딸로 나왔다"며 과거 드라마에서 맺은 인연을 떠올렸다. 이어 "신기하게 '런닝맨' 멤버들을 내가 다 아네"라며 촬영장에 모인 출연진들과의 친분을 언급했다.

특히 '런닝맨' 녹화가 끝난 뒤 두 사람의 재회가 눈길을 끌었다. 이서진을 발견한 주현영은 반가운 목소리로 "아빠"라고 외쳤다.

Advertisement

이에 이서진 역시 "아이고 우리 딸"이라고 다정하게 화답하며 반가움을 감추지 못했다. 평소 무뚝뚝하고 시크한 이미지로 유명한 이서진이 주현영 앞에서는 한없이 다정한 모습을 보인 것.

Advertisement

여기에 이서진은 주변 사람들에게 주현영을 "밖에서 낳은 딸"이라고 소개해 웃음을 자아냈다. 실제 부녀 사이를 연상케 하는 두 사람의 친근한 모습이 훈훈함을 더했다.

Advertisement

두 사람의 특별한 인연은 지난 2022년 방송된 tvN 드라마 '연예인 매니저로 살아남기'에서 시작됐다. 당시 이서진은 연예인 매니지먼트 회사 메쏘드엔터의 총괄이사 마태오 역을, 주현영은 신입 매니저 소현주 역을 맡아 호흡을 맞췄다.

극 중 소현주는 마태오가 과거 연인과의 사이에서 얻은 숨겨진 딸이라는 사실이 드러나는 인물이다. 아버지와 딸이라는 사실을 쉽게 밝히지 못하는 복잡한 관계 속에서 두 사람은 특별한 부녀 호흡을 선보였다.

Advertisement

드라마 종영 후에도 서로를 '아빠'와 '딸'이라고 부르며 인연을 이어가는 모습이 눈길을 끌었다.

olzllovely@sportschosun.com