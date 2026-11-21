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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 김기리가 아들의 생후 100일을 맞아 기쁜 소식을 전했다. 사랑스러운 아들의 사진을 공개한 것은 물론, 1000만 원을 기부하며 선한 영향력을 전했다.

김기리는 21일 자신의 SNS를 통해 "드디어 생명이가 인사를 드린다"며 아들의 사진을 공개했다.

그는 "멋진 구레나룻과 인디언 보조개로 매력을 뽐내며 너무 잘 먹고 잘 자고 잘 노는 바람에 튼실빵빵 생명이로 자라나 마침내 100일을 맞았다"고 밝혔다.

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이어 "무탈하게 100일을 지나오니 그저 감사하다는 마음뿐"이라며 "그동안 받은 사랑이 많았다"고 감사 인사를 전했다.

특히 부부는 아들의 100일을 기념해 뜻깊은 나눔을 실천했다. 김기리는 "그 사랑을 흘려보내야 하기에 결혼하자마자 만든 기부 적금으로 저희와 인연이 있는 10곳에 100만 원씩 기부했다"고 전했다. 총 1000만 원을 기부한 것.

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또한 기부처 10곳을 소개하며 "기부와 봉사를 하고 싶었던 분들은 각 게시물의 설명을 보거나 태그를 통해 들어가면 도움이 될 것 같다"고 덧붙였다.

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아울러 김기리는 "100일 동안 집에서 생명이와 너무 달콤한 시간을 보냈다"며 "이제는 밖으로 나와서 셋이 함께 더 많이 흘리는 삶을 살아보도록 하겠다"고 앞으로의 일상에 대한 기대감을 드러냈다.

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공개된 사진 속 생명이는 오밀조밀한 이목구비와 사랑스러운 비주얼로 시선을 사로잡았다. 아빠의 애정 어린 소개처럼 건강하게 자란 모습이 보는 이들의 미소를 자아낸다.

한편 김기리와 문지인은 2024년 결혼했으며, 지난 8월 첫아들 품에 안았다.

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jyn2011@sportschosun.com