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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김선아가 스페인 여행 중 과감한 비키니 자태를 공개하며 근황을 전했다.

김선아는 20일 자신의 SNS에 "아르타. 모든 소도시들이 다 낭만이었지만 떠난 뒤 계속 마음에 머무르는 마을은 여기"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 스페인 마요르카섬의 소도시 아르타에서 여유로운 시간을 보내고 있는 김선아의 모습이 담겼다.

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김선아는 푸른 하늘과 울창한 숲이 내려다보이는 야외 수영장을 배경으로 다양한 포즈를 취했다. 특히 빨간색 비키니에 흰색 바탕의 빨간 도트무늬 상의를 겹쳐 입은 독특한 수영복 패션이 시선을 사로잡았다.

몸매가 드러나는 수영복 차림으로 군살 없는 허리 라인과 늘씬한 각선미를 뽐낸 김선아는 건강미 넘치는 매력을 발산했다. 볼륨감 있는 몸매와 작은 얼굴, 길게 뻗은 다리가 어우러져 마치 화보를 연상케 했다.

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특히 수영장 가장자리에 서서 고개를 뒤로 젖힌 채 햇살을 만끽하거나, 한 손을 머리 위에 올리고 먼 곳을 바라보는 모습에서는 자연스러운 아름다움이 돋보였다.

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김선아의 뒤로 펼쳐진 탁 트인 산과 숲, 야외 수영장의 푸른 물빛도 눈길을 끌었다. 이국적인 풍경 속에서 여유를 만끽하는 모습이 여행의 낭만을 더했다.

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김선아는 최근 스페인 마요르카의 팔마와 소예르 등 여러 지역을 여행하며 현지에서 촬영한 사진을 잇달아 공개해 왔다. 이번에는 여행을 마친 뒤에도 마음에 남는 장소로 아르타를 꼽으며 특별한 애정을 드러냈다.

한편 1994년생인 김선아는 2012년 tvN 드라마 '응답하라 1997'에서 젝스키스 은지원의 열성 팬인 '은각하' 역으로 데뷔했다. 이후 '막돼먹은 영애씨 시즌13', '프로듀사', '앨리스', '마스크걸' 등 다양한 작품에 출연했다.

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또한 김선아는 2019년 세상을 떠난 고(故) 설리와 생전 각별한 우정을 나눈 사이로, 현재 설리의 반려묘였던 '고블린'을 입양해 돌보고 있는 것으로 알려졌다.

olzllovely@sportschosun.com