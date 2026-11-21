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[스포츠조선 정유나 기자] 국가대표 축구선수 송민규의 아내인 아나운서 출신 방송인 곽민선이 임신 소식을 알렸다.

지난 20일 유튜브 채널 '슛포러브'에는 포르투갈에서 활동 중인 송민규를 만나기 위해 제작진이 현지를 방문한 영상이 올라왔다.

현재 포르투갈 프리메이라리가 CD 나시오날 소속으로 뛰고 있는 송민규는 이날 제작진과 함께 라커룸을 둘러본 뒤 구단 팬샵을 찾았다.

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평소 팬샵에 방문한 적이 없다는 송민규는 어린이용 유니폼을 발견하고 남다른 관심을 보였다. 그는 "진짜 예쁘다. 나중에 사놔야겠다"며 유니폼을 살펴봤다.

이후 송민규는 제작진에게 아내 곽민선의 임신 사실을 처음으로 공개했다. 그는 "최초 공개하는데 와이프가 임신 중"이라며 "내년 4월 출산 예정이고, 남자아이다"라고 밝혔다.

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아이를 위한 유니폼을 눈여겨본 이유도 있었다. 송민규는 "나중에 제 아들 것 하나 사서 같이 입어야겠다"며 기대감을 드러냈다. 그러면서 "아이는 와이프를 닮았으면 좋겠다"고 덧붙여 예비 아빠의 설렘을 전했다.

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곽민선도 자신의 SNS를 통해 임신 소식을 알렸다. 그는 송민규가 FC서울에서 뛰던 당시 선보인 '만세' 세리머니 영상을 공유하며 아기 이모지를 덧붙였다. 이어 "아이와 함께인 걸 알게 된 후 첫 경기다. 그래서 태명이 송만세"라고 설명하며 특별한 태명에 담긴 의미를 전했다.

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한편 송민규 곽민선은 지난해 12월 20일 백년가약을 맺었다.

jyn2011@sportschosun.com