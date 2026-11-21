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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 브라운아이드걸스 멤버 가인이 오랜만에 근황을 전한 가운데, 과거와 달라진 눈매로 관심을 모았다.

가인은 21일 개인 계정에 별도의 문구 없이 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 가인은 짧은 단발머리 스타일에 자연스러운 옷차림으로 카메라를 바라보고 있다. 특히 이전에 보여줬던 무쌍 눈매와는 달리 쌍꺼풀 라인이 선명하게 드러나 눈길을 끌었다. 또렷해진 눈매와 함께 한층 달라진 분위기도 시선을 모았다.

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과거 가인은 쌍꺼풀 수술을 고민했던 일화를 직접 공개하기도 했다.

지난 2016년 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에 출연한 가인은 과거 소속사에 처음으로 요청했던 일이 무엇인지에 관한 질문을 출제했다. 그는 "만약 소속사가 내 부탁을 들어줬다면 이렇게 뜨지 못했을 수도 있다"고 힌트를 줬고, 정답은 쌍꺼풀 수술이었다.

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가인은 데뷔 이후 다른 가수들의 외모를 보며 고민했던 당시를 떠올렸다. 그는 "데뷔를 하고 보니 다른 가수들은 다 머리도 길고 쌍꺼풀이 있어서 너무 예뻐보였다"며 소속사에 수술을 부탁한 적이 있다고 밝혔다.

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이날 가인은 브라운아이드걸스 데뷔 20주년을 앞두고 팬들에게 손편지를 전하며 활동 재개 소식도 알렸다.

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그는 편지를 통해 "드디어 활동을 시작하게 되었어요. 엄청난 용기가 필요했지만, 더 이상 혼자 지내기엔 너무 외롭고 팬들이 보고 싶어요"라고 적으며 오랜만에 팬들과 만날 생각에 설레는 마음을 드러냈다.

한편 가인의 브라운아이드걸스 활동 재개는 약 7년 만이다. 가인은 2019년 경기도 모처에서 프로포폴 등을 불법 투약한 혐의로 적발됐으며, 2021년 약식기소돼 벌금 100만 원의 처분을 받았다. 이후 활동을 중단하고 공백기를 이어왔다.

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tokkig@sportschosun.com