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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 박지윤과 최동석의 이혼 갈등이 이어지는 가운데, 유튜버 이진호가 두 사람의 이혼 소송 및 상간 손해배상 소송 판결문을 분석하며 박지윤의 최근 입장을 반박하고 나섰다.

21일 유튜브 채널 '리스팩트 이진호'에서 이진호는 박지윤과 최동석의 이혼 소송 1심 판결문과 박지윤의 남성 지인 A씨를 상대로 한 손해배상 소송 항소심 판결문을 토대로 양측의 주장을 비교했다.

앞서 박지윤은 지난 19일 SNS를 통해 최동석의 언론 플레이에 지친다는 취지의 심경을 밝힌 바 있다. 이후 최동석이 온라인상에서 박지윤을 비방하는 댓글을 작성한 혐의로 검찰에 송치됐다는 보도가 나오면서 양측의 갈등은 더욱 격화됐다.

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이와 관련해 이진호는 "최동석 씨가 재판 결과에 대한 판결문을 내놓자 박지윤 씨 측에서 경찰 송치 결과로 맞불을 놓은 셈"이라고 주장했다. 다만 해당 수사 자료가 박지윤 측을 통해 제공됐다는 사실은 확인되지 않은 상태다.

이진호가 주목한 것은 두 사람의 이혼 소송 1심 판결이다. 그는 "당시 1심 재판부에서는 혼인 파탄의 원인이 양측 모두에게 동등하게 있다고 봤다"고 설명했다.

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이어 판결문을 인용해 박지윤이 최동석의 지나친 간섭과 통제 등 부당한 대우로 혼인 관계가 파탄됐다고 주장했지만, 재판부는 제출된 증거만으로 이를 인정하기 부족하다고 판단했다고 전했다.

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반대로 최동석 역시 박지윤이 다른 남성과 부적절하게 연락하고 만나는 등 부정행위를 했으며 자신에게 욕설과 모욕적인 표현을 했다고 주장했으나, 이 역시 이혼 소송 1심에서는 증거 부족으로 받아들여지지 않았다고 설명했다.

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다만 이후 진행된 남성 지인 A씨를 상대로 한 손해배상 소송에서는 다른 판단이 나왔다.

이진호에 따르면 항소심 재판부는 박지윤이 2022년 11월 미국 여행 당시 A씨와 함께한 일련의 행위가 부부간 정조 의무를 침해하는 부정행위에 해당한다고 판단했다. 이에 따라 A씨가 최동석에게 위자료 3000만 원을 지급해야 한다고 판결했다.

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이진호는 당시 미국 여행의 구체적인 경위도 공개했다. 그의 설명에 따르면 박지윤은 여성 지인과 함께 미국으로 출국했으나 현지에 도착한 뒤 남성 지인 A씨와 만났다. 이후 A씨의 집과 호텔 등에 머무는 과정에서 두 사람만 함께한 시간도 있었던 것으로 판결문에 기재됐다.

특히 이진호는 박지윤이 당시 남편이었던 최동석에게 A씨와 동행하거나 그의 집에서 머무는 등의 일정을 사전에 알리지 않았다는 점을 강조했다. 그는 "재판부는 두 사람이 아무런 문제가 없는 관계였다면 이를 최동석 씨에게 숨길 이유가 없었다고 적시했다"고 주장했다.

두 사람이 함께 감상한 영화 '365일'도 다시 언급됐다. 이진호는 박지윤이 A씨의 집에서 잠옷 차림으로 해당 영화를 감상했으며, 이후 지인과의 대화에서 두 사람이 영화를 '포르노'라고 지칭한 내용이 판결문에 포함됐다고 설명했다.

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그는 "단순히 영화를 함께 봤다는 것이 아니라 당시 옷차림과 상황, 배우자에게 알리지 않았던 점 등을 종합적으로 판단한 것"이라고 해석했다.

반면 박지윤은 A씨가 19세 때부터 알고 지낸 오랜 친구이자 동성애자로, 자신을 이성으로 바라본 적이 없는 인물이라는 취지로 해명해 왔다.

이에 대해 이진호는 "민사상 부정행위는 반드시 성관계가 있었는지 여부로 판단하는 것이 아니다"라며 "재판부 역시 A씨가 동성애자라는 사정만으로 부정행위가 성립하지 않는다고 볼 수 없다고 판단했다"고 설명했다.

다만 재판부가 최동석의 모든 주장을 받아들인 것은 아니라고 덧붙였다. 2024년 4월 베트남 여행과 관련해서는 두 사람의 혼인 관계가 이미 2023년 12월 무렵 회복하기 어려울 정도로 파탄된 상태였다는 이유로 혼인 파탄의 원인이 된 부정행위로 평가하지 않았다는 것이다.

이진호는 박지윤이 과거 사적인 대화에서 최동석과 시댁 식구들을 비난한 내용이 이혼 소송 판결문에 담겼다고도 주장했다. 해당 대화를 최동석이 발견하면서 부부 사이에 극심한 갈등이 발생했다는 설명이다.

또한 2024년 10월 두 사람의 사적인 대화와 녹취록이 언론에 공개된 이후 최동석에게 '의처증', '찌질남' 등의 부정적인 이미지가 형성됐다고 지적했다.

이진호는 "박지윤 씨가 이혼 소송 과정에서 제기했던 지나친 간섭과 통제에 대한 내용은 법원에서 인정되지 않았다"며 "최동석 씨의 일방적인 언론 플레이라고 단정 짓기는 어렵다"고 자신의 견해를 밝혔다.

그러면서 "양측의 일방적인 주장과는 별개로 이번 사안의 본질은 법적인 판단"이라며 판결문을 통해 사실관계를 살펴봐야 한다고 강조했다.

한편 박지윤과 최동석은 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2023년 파경을 맞았다. 이후 이혼 소송과 상간 손해배상 소송 등을 둘러싸고 첨예한 갈등을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com