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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 전원주(87)가 경도인지장애 진단 사실을 고백한 가운데, 공식 행사에 참석한 근황이 공개돼 눈길을 끌고 있다.

전원주는 지난 20일 서울 강남구 논현동 엘리에나호텔에서 열린 '제1회 대종상의 날' 행사에 참석했다.

이날 공개된 포토월 영상에서 전원주는 화려한 색상의 패턴 의상에 검은색 바지, 운동화를 착용하고 등장했다.

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특히 전원주가 행사 관계자로 보이는 남성들의 안내를 받으며 포토월에 서는 모습이 포착됐다. 관계자는 전원주의 손을 잡고 촬영 위치로 이동한 뒤 손짓으로 방향을 안내했다.

이에 전원주는 주변의 안내를 받은 후 카메라를 향해 양손으로 손가락 하트를 만들며 특유의 유쾌한 매력을 드러냈다.

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이날 전원주는 영화·방송 배우 부문 공로상을 수상하며 오랜 연기 인생의 공로를 인정받았다.

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앞서 전원주는 지난달 31일 방송된 MBN '언포게터블 듀엣2'에서 경도인지장애 진단을 받은 사실을 고백해 안타까움을 자아냈다.

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당시 전원주는 55년 지기 배우 김형자와 과거를 회상하던 중 최근 만났던 일을 기억하지 못하는 모습을 보였다. 그는 "요즘 사람을 빨리빨리 못 알아본다. 얼마 전에 만났다는데 생각이 잘 안 난다. 기억력이 점차 떨어져 간다"고 털어놨다.

이어 "치매 전 단계인 경도인지장애 판정을 받았다"며 "지나온 나의 삶과 소중한 사람들을 잊게 되면 어쩌나 하는 불안감에 무섭고 겁도 났다"고 고백했다.

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그러면서도 "오늘의 나를 소중한 사람들과 함께 남겨야겠더라. 지금 간직한 기억을 깊이 새기고 싶었다"며 방송 출연을 결심한 이유를 밝혔다.

건강에 대한 걱정을 털어놓았던 전원주가 공식 행사에 참석해 밝은 포즈를 선보이면서 그의 근황에 관심이 모이고 있다.

olzllovely@sportschosun.com