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[스포츠조선 이지현 기자] '라이어' 유연석이 폭주한다.

배우 유연석은 MBC 금토드라마 '라이어'(기획 이대용/연출 조영민/극본 백재영/제작 영화사 집, 카카오엔터테인먼트)에서 모두의 신뢰를 받는 유능한 의사이자 좋은 아빠, 멋진 남자의 가면 뒤 추악한 범죄자의 얼굴을 숨긴 민준호(유연석 분) 역을 맡아 압도적인 열연을 펼치고 있다. 서늘함과 다정함을 넘나들더니 이제 소름까지 유발하는 유연석의 연기에 "역시 스릴러 최적화 배우"라는 극찬이 쏟아졌다.

11월 20일 방송된 '라이어' 7회에서도 민준호의 극과 극 두 얼굴은 계속됐다. 오히려 가해자임에도 반성은커녕 피해자 강지선(서현진 분)을 협박하고 압박하는 등 상상초월 뻔뻔함까지 더해갔다. 이에 시청자들의 분노도 치솟았다. 그런데 드디어 민준호의 꼬리가 잡혔고 엔딩에서 민준호가 강지선 눈앞에서 경찰에 체포돼 연행됐다. 그럼에도 민준호는 비열한 미소를 남기며 안방극장에 큰 충격을 안겼다.

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민준호가 체포되면서 '라이어' 시청자들은 안도감과 함께 새로운 의문을 품게 됐다. 이대로 민준호와 강지선의 진실공방이 끝나는 것인지, 그렇다면 '라이어'가 남은 5회 동안 대체 무슨 이야기를 들려줄 것인지 궁금증이 높아진 것. 이런 가운데 11월 21일 '라이어' 제작진이 열혈 시청자들도 쉽게 예측할 수 없었던 민준호의 충격적인 모습을 공개해 이목을 집중시킨다.

사진 속 멀끔한 슈트 차림의 민준호는 심각한 표정으로 휴대전화를 바라보고 있다. 이어 다른 사람들이 봐서는 안 될 것을 보기라도 한 듯 인적이 드문 곳으로 자리를 옮긴 민준호. 놀란 듯 한 손으로 머리를 짚으면서도 계속해서 휴대전화에서 눈을 떼지 않는 민준호의 모습이 궁금증을 유발한다.

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마지막 사진 속 민준호의 흐트러진 옷매무새와 머리, 감추지 못하고 본색을 그대로 드러낸 표정도 눈길을 끈다. 지금껏 어떤 상황에도 쉽게 감정 동요를 보이지 않고 철두철미하게 자신을 통제해 온 민준호가 이렇게 당황한 모습을 보인 것은 처음이다. 대체 민준호가 휴대전화를 통해 무엇을 봤길래 이토록 흔들리는 것일까. 앞서 경찰에 체포된 민준호가 어떻게 경찰서가 아닌 다른 곳에 있는 것일까.

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이와 관련 '라이어' 제작진은 "오늘(21일) 방송되는 8회에서는 민준호가 제대로 폭주한다. 민준호가 지금까지 자신이 쌓아온 모든 것이 와르르 무너질 수도 있는 절체절명의 위기에 직면하는 것"이라고 귀띔했다. 이어 "무엇이 민준호를 폭주하게 만드는지, 브레이크 없이 내달리는 민준호의 폭주는 이후 극 전개에 어떤 영향을 미칠지, 배우 유연석이 또 얼마나 강력한 열연을 펼칠지 기대해 달라"라고 전했다.

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폭주하는 민준호처럼 거침없는 전개로 시청자를 집어삼킬 MBC 금토드라마 '라이어' 8회는 11월 21일 토요일 바로 오늘 밤 9시 50분 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com