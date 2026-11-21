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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김민교가 최근 불륜 스캔들로 전 세계를 떠들썩하게 만든 엔비디아 전 최고경영자(CEO) 젠슨 황을 연상시키는 모습으로 등장해 화제다.

김민교는 21일 자신의 SNS에 "유튜브 촬영 중…누구 닮았다는데…나는 모름…"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 김민교는 은빛 헤어스타일에 검은색 가죽 재킷을 착용하고 등장했다. 여기에 안경까지 더해 젠슨 황 특유의 외모와 패션을 재현한 듯한 모습으로 눈길을 끌었다.

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특히 젠슨 황의 트레이드마크인 검은색 가죽 재킷은 물론 헤어스타일과 표정까지 비슷하게 연출해 높은 싱크로율을 자랑했다.

더욱 눈길을 끄는 것은 여성 출연자와 함께한 사진이다. 분홍색 원피스를 입은 여성과 마주 선 김민교는 상대방의 손이 자신의 어깨에 올라간 상황에서 입술을 쭉 내밀며 익살스러운 표정을 지었다.

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최근 젠슨 황이 불륜 사실을 인정한 뒤 온라인에서 각종 풍자 영상이 쏟아지고 있는 만큼, 김민교 역시 해당 스캔들을 패러디한 것이 아니냐는 추측을 불러일으킨다.

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정작 김민교는 자신이 누구를 닮았는지 모른다는 듯 능청스러운 반응을 보여 웃음을 더했다.

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사진을 접한 누리꾼들은 단번에 젠슨 황을 떠올렸다. 한 누리꾼이 "젠슨 킴?"이라고 댓글을 남기자 김민교는 "그런가? ㅋㅋ"라고 답했다.

이 밖에도 "누가 봐도 그분인데요 ㅎㅎㅎ", "시작됐나요?", "노말 킹" 등의 반응이 이어졌다. 또 다른 누리꾼은 "민교삼촌 엔비디아 그분(?) 닮으신 거 아닌가영?"이라며 젠슨 황을 직접 언급했다.

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앞서 젠슨 황은 최근 중국 정보기관과 연루됐다는 의혹을 받는 중국 기업인 앨리스 황과의 불륜 사실을 인정해 파문을 일으켰다.

젠슨 황은 지난 8일(현지시간) 임직원들에게 보낸 이메일에서 아내에게 충실하지 못했다며 자신의 행동을 인정하고 가족과 임직원들에게 사과한 것으로 전해졌다.

여기에 지난 12일에는 젠슨 황이 엔비디아의 여성 임원 킴벌리 파월 부사장과도 혼외 관계를 맺어왔다는 미국 뉴욕타임스(NYT)의 보도가 나오면서 논란이 더욱 커졌다.

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이후 온라인에서는 젠슨 황의 불륜 스캔들을 풍자하는 각종 인공지능(AI) 합성 영상이 확산했다. 특히 지난해 콜드플레이 콘서트에서 불륜 의혹이 불거진 커플이 전광판에 포착됐던 이른바 '키스캠' 사건을 젠슨 황과 앨리스 황으로 재현한 영상이 화제를 모았다.

또 두 사람이 현아와 장현승의 '트러블메이커' 무대를 선보이는 듯한 합성 영상까지 등장하며 패러디 열풍이 이어졌다.

이런 가운데 김민교까지 젠슨 황을 연상시키는 파격적인 변신을 선보이면서, 실제 불륜 스캔들을 풍자한 콘텐츠를 준비 중인 것인지 관심이 쏠린다.

olzllovely@sportschosun.com