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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 서인영이 임신 의혹에 휩싸이자 직접 해명하며 적극 부인했다.

21일 유튜브 채널 'TEO 테오'는 '산독기프로젝트' 영상 일부를 공개했다.

공개된 영상에는 서인영을 비롯해 모델 홍진경, 배우 이선빈, 이연이 등산에 나서기 전 식당에서 식사를 즐기는 모습이 담겼다.

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이날 서인영은 "라면을 안 먹은 지 8개월도 넘었다. 그런데도 뱃살이 안 빠진다"며 고민을 털어놨다. 이어 자신의 배를 가리키며 "만져봐라"라고 말해 웃음을 안겼다.

이를 지켜보던 홍진경은 "입에 들어가는 게 있을 거다"라며 서인영의 배에 손을 댔다. 그러던 중 "어? 잠깐만"이라며 예상치 못한 반응을 보였고, 서인영의 임신 가능성을 의심했다.

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당황한 서인영은 "진짜 아니다. 그럴 리가 없다"며 강하게 부인했다.

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하지만 홍진경은 "배가 그냥 나온 배가 아니다. 검사 해봐라. 괜히 산에 올라갔다간 큰일 난다"라며 의심을 거두지 않았다.

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결국 서인영은 "아유 진짜 아니라니깐. OOOOO 오래 됐어"라고 솔직하게 털어놓으며 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 서인영은 다음 달 26일 컴투스 미디어 계열사 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 대표 최지훈과 재혼할 예정이다.

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tokkig@sportschosun.com