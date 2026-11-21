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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 겸 작곡가 주영훈이 과거 생방송 시상식 도중 벌어진 걸그룹 멤버들의 다툼으로 진땀을 뺐던 일화를 공개했다.

지난 20일 유튜브 채널 '새롭게 하소서'에서 주영훈은 과거 KBS 음악 프로그램 '뮤직뱅크' MC로 활동하면서 여러 가수와 그룹들의 다양한 상황을 지켜봤다고 밝혔다.

그중에서도 한 걸그룹 멤버들이 갈등을 빚어 시상식 무대에 나타나지 않았던 아찔한 경험을 털어놔 눈길을 끌었다.

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주영훈은 "지나서 얘기하는 건데"라고 운을 뗀 뒤, 당시 상황에 대해 "생방송 시상식인데 제가 MC였다. 근데 멤버들끼리 싸움이 나서 대기실 문을 잠가버린 거다. 2부가 그 가수 노래로 시작을 해야 되는데 안 나와"라고 설명했다.

예정된 공연이 시작되지 않으면서 현장에는 비상이 걸렸다. 결국 주영훈이 무대에서 시간을 벌어야 하는 상황이 됐다.

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그는 "나 혼자 5분을 떠들었다. 이 친구들 나올 때까지. 생방송 5분이면 얼마나 긴지 아냐. 혼자 떠드는 거다. 나랑 같이 보는 여자 MC는 당연히 가수가 나와서 노래 부를 줄 알고 옷 갈아입고 있는데, 피디가 올라오라고 해서 나 혼자 마이크 들고 애드립을 했다"라고 당시의 긴박했던 분위기를 전했다.

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이어 "내가 막 떠들고 있는데, 한 명씩 나오더라. 내가 정말 속으로 얼마나 많이"라고 말하며 당시 느꼈던 당혹스러운 감정을 떠올렸다.

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tokkig@sportschosun.com