Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 배우 장윤주가 영국에서 딸의 친구 집을 방문했다가 남다른 부의 규모에 놀랐던 경험을 털어놨다.

21일 장윤주의 유튜브 채널에는 '이번 주에 영국 엄마 된 진경이에게 배우는 영국에서 살아남는 법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장윤주는 영어 실력을 향상하기 위해 '명예 영국인'으로 불리는 백진경을 만났다.

Advertisement

영어에 대한 고민을 나누던 장윤주는 딸 리사가 다니는 학교의 학부모들과 만났던 경험을 털어놨다. 그는 "엄마들이 기가 세다. 명품 등을 과시하는 분위기도 있는 것 같고, 아이를 데리러 올 때 유모가 오는 분들도 계신다"며 "티타임을 할 때 드레스업하는 건 기본"이라고 전했다.

이에 백진경이 "영국에도 '스카이캐슬'이 있는 거냐"고 묻자 장윤주는 "모든 나라에 스카이캐슬은 있다"고 답했다.

Advertisement

이어 "부자의 단위가 다른 것 같다. 리사와 같은 반 친구의 저택에 갔다가 깜짝 놀랐다"며 "집에 돌아와서는 내가 더 사랑으로 리사를 돌봐야겠다고 생각했다"고 밝혔다.

Advertisement

그러면서 딸이 친구들과 자신을 비교하며 위축될 가능성을 걱정했다. 장윤주는 "그런 걸로 스스로 어릴 때부터 비교하기 시작하면 친구 집은 방이 몇 개고 하는 식으로 생각하게 될 것 아니냐"고 덧붙였다.

Advertisement

한편 장윤주는 2015년 4세 연하의 디자이너 정승민과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 최근 남편의 학업을 위해 영국으로 이주했다.

jyn2011@sportschosun.com