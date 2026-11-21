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[스포츠조선 정유나 기자] '하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 출산 후 17kg을 감량한 과정과 몸매 관리 비법을 공개했다.

21일 김지영의 유튜브 채널에는 '아이 낳고 더 예뻐졌다고요? 꽤 애썼습니다.. (시술, 식단, 운동)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

출산한지 120일이 됐다는 이날 김지영은 출산 후 달라진 몸 상태와 관리 방법을 궁금해하는 구독자들을 위해 체중 변화부터 식단, 운동, 피부 시술 경험까지 상세하게 설명했다.

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먼저 자신의 체중 변화를 공개했다. 김지영은 "임신 전에는 49kg이었고, 만삭 때는 71kg까지 찍었다. 지금은 54kg"이라며 "현재까지 총 17kg을 감량했고, 아직 임신 전과 비교하면 4~5kg 정도 남았다"고 밝혔다. 이어 "예전처럼 49kg까지 빼야 하나 싶기도 하지만 목표는 51kg로 잡고 있다"고 덧붙였다.

다만 17kg 감량이 모두 식단과 운동으로 이뤄진 것은 아니라고 강조했다. 그는 "출산 자체와 출산 초기 수분 감소로 줄어든 체중도 포함돼 있다"고 설명했다.

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만삭 당시 촬영한 사진도 공개했다. 김지영은 "임신했는데도 왜 이렇게 살이 안 찌냐는 이야기를 많이 들었지만 전혀 그렇지 않다"며 "출산 2~3일 전에 임신 전부터 입던 운동복을 입고 찍은 사진. 장난 아니지 않느냐"라고 밝혔다.

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출산 후 달라진 신체 변화에 대한 솔직한 고백도 이어졌다. 그는 "팔 같은 부분은 많이 빠졌고 복부도 전보다 많이 들어갔다"면서도 "배 모양이나 늘어난 피부, 튼살 등은 거의 돌아오지 않았다. 탄력도 많이 떨어진 상태라 회복하는 데 꽤 오랜 시간이 걸릴 것 같다"고 털어놨다.

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김지영은 출산 직후 예상과 달랐던 자신의 몸 상태에 놀랐다고도 했다. 그는 "아이를 낳으면 배가 바람 빠지듯 한 번에 쏙 들어갈 줄 알았다. 그런데 출산하고 나서도 임신 6개월 정도의 배 크기였다"며 "실제로 변화를 마주하니 예전으로 돌아갈 수 있을까 하는 두려움이 생기더라"고 회상했다.

본격적인 관리 방법으로는 식단과 운동을 꼽았다.

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김지영은 몸 상태에 맞춰 걷기와 매트 운동 등을 시작했다고 밝혔다. 출산 3일 차부터 가능한 만큼 걷기 운동을 했고, 일주일 정도 지난 뒤에는 맨몸 운동을 병행했다. 특히 벌어진 복직근을 회복하기 위한 호흡 운동과 골반기저근 강화 운동의 중요성을 강조했다.

식단 관리에 대해서는 "살을 빼면서 많이 먹는 방법은 절대 존재하지 않는다"며 "식단을 무조건 해야 한다"고 말했다. 다만 고구마와 닭가슴살만 먹는 극단적인 방식이 아닌, 평소 식습관을 바탕으로 단백질과 식이섬유를 충분히 챙기는 데 집중했다고 설명했다.

한편 김지영은 지난 2월 국내 최대 유료 독서 모임 커뮤니티 트레바리 창업자 윤수영과 결혼식을 올렸다. 이후 지난 7월 첫 딸을 건강하게 출산했다.

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jyn2011@sportschosun.com