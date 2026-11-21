유튜브 채널 'Mnet K-POP'

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[스포츠조선 정유나 기자] 미스코리아 출신 방송인 최미나수가 전날 추위 속에서 야외 레드카펫 진행을 이어간 가운데, 오늘(21일) 한층 달라진 패션으로 등장해 눈길을 끌었다.

지난 20일과 21일 일본 오사카 교세라돔에서는 '2026 MAMA AWARDS'가 양일간 개최됐다. 최미나수는 그룹 AB6IX 이대휘와 함께 레드카펫 MC를 맡아 참석한 아티스트들과 인터뷰를 진행했다.

앞서 최미나수는 첫날인 20일 얇은 화이트 홀터넥 드레스 차림으로 야외 레드카펫 현장에 나섰다가 추위에 떠는 모습이 포착돼 안타까움을 샀다. 당시 등과 어깨, 팔이 드러나는 의상을 입고 약 1시간 동안 진행을 이어갔으며, 추위를 견디지 못한 듯 마이크와 진행 카드를 든 손을 떨거나 몸을 움츠리는 모습이 공개됐다. 인터뷰 도중 전 배구선수 김연경이 "괜찮냐"고 물으며 걱정하기도 했다.

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이후 최미나수의 의상을 향한 우려가 이어진 가운데, 21일 진행된 2일 차 레드카펫에서는 한층 달라진 모습으로 등장했다.

첫날에는 어깨와 등이 드러나는 화이트 드레스를 입었던 것과 달리 이날은 블랙 오프숄더 드레스를 착용했다. 여기에 블랙 재킷까지 걸쳐 전날보다 보온에 신경 쓴 듯한 스타일링을 선보였다. 이날 역시 쌀쌀한 날씨가 이어졌지만, 최미나수는 재킷을 걸친 채 한층 안정적인 모습으로 레드카펫 진행을 이어갔다.

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한편 최미나수는 넷플릭스 예능 '솔로지옥5'에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다.

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jyn2011@sportschosun.com