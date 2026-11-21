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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이동욱이 연예계 활동에 대한 불안감을 솔직하게 털어놨다.

21일 공개된 웹예능 '깡촌캉스2' 첫 번째 에피소드에는 유재석, 이동욱, 남창희, 이상이가 기차 안에서 근황을 나누는 모습이 담겼다.

이날 멤버들은 최근 2세 소식을 전한 남창희에게 축하 인사를 건넸다. 유재석은 "아이고, 또 아버지. 축하한다. 그렇게 아버지가 된다"며 남창희의 예비 아빠 소식을 축하했다.

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이어 남창희가 "진짜 아이유가 됐어요, 형님"이라며 너스레를 떨었다. 이는 남창희의 아내는 '한강 아이유'라는 별명이 있었고, 남창희는 "아이+(있을)유"라며 제치있는 답으로 웃음을 더했다.

이후 대화는 배우로서 느끼는 불안감으로 이어졌다. 이상이는 이동욱에게 "형도 일에 대한 어떤 두려움이 있어요?"라고 물었다.

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이에 이동욱은 "두려움? 뭐 일이 끊길까 봐?"라고 되물었다. 그러자 유재석은 "아예 없다고 하지 마"라며 솔직한 답변을 요구했다.

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그러자 이동욱은 "있어, 있어. 불안해. 손발이 덜덜 떨린다"라며 영혼 없는 답으로 웃음을 안겼다.

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한편 이동욱은 드라마 '도깨비', '구미호뎐', '킬러들의 쇼핑몰' 등 다양한 작품을 통해 사랑받았으며, 연기뿐 아니라 예능에서도 활약하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com