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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 황정음이 한층 날씬해진 모습과 함께 몸무게를 공개해 눈길을 끌었다.

황정음은 21일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 설명 없이 짧은 영상과 함께 근황을 공개했다.

공개된 사진에는 황정음이 거울 앞 의자에 앉아 휴대전화로 자신의 모습을 촬영하는 모습이 담겼다. 특히 영상 상단에 적힌 '50.8키로'라는 문구가 시선을 사로잡았다. 자신의 몸무게를 직접 공개하며 한층 가녀려진 근황을 전한 것.

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황정음은 풍성한 퍼 재킷에 편안한 회색 팬츠를 매치한 모습이다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 거울을 바라보는 모습에서는 특유의 청순한 분위기가 묻어났다. 특히 갸름해진 얼굴선과 날씬한 실루엣이 눈길을 끌었다.

여기에 황정음은 "고마와 씩씩이들아", "예~~~~~~"라는 문구를 덧붙여 눈길을 끌었다. 황정음이 고마워 하는 '씩씩이들'은 자신의 두 아들을 부르는 애칭으로, 힘든 육아로 살이 빠졌음을 전한 듯 보인다.

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또한 평소 SNS를 통해 화장기 없는 얼굴과 꾸밈없는 일상을 자주 공개해 왔던 황정음이 이날은 전문가들의 손길을 받으며 미모 단장에 나선 듯한 모습으로 관심을 모았다.

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황정음은 앞서 한 SNS 게시물에서 "여배우로서 많이 내려놓은 듯하다"는 지적이 나오자 직접 "미안하다"고 댓글을 남겨 화제를 모으기도 했다.

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또한 지난 9월 자신의 유튜브 채널을 통해 "외모적인 논란이 많았다"며 "성형을 너무 많이 해서 예쁜 얼굴을 다 망쳐놨다. 다시 예전으로 돌아가려고 복구 작업을 하고 있다"고 솔직하게 털어놓기도 했다.

그런 가운데, 별다른 보정이나 화려한 연출 없이도 또렷한 이목구비를 자랑해 시선을 사로잡은 황정음은 50kg 초반대 몸무게까지 공개한 황정음의 한층 슬림해진 근황이 인상적이다.

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한편 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀으나, 결혼 8년 만인 2024년 파경 소식을 전했다. 이후 SNS 등을 통해 자신의 일상을 공개하며 대중과 소통하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com