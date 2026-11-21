기욤 니클루(왼쪽부터), 제라르 드파르디외, 미셸 우엘벡

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 프랑스의 유명 배우 제라르 드파르디외와 소설가 미셸 우엘벡이 영화 촬영 과정에서 발생한 집단 성폭행 의혹으로 경찰 수사를 받고 있는 것으로 전해졌다.

20일(현지시간) AFP 통신은 프랑스 검찰과 관련 소식통을 인용해 두 사람이 과거 영화 촬영 당시 한 여배우를 성폭행했다는 혐의로 수사 대상에 올랐다고 보도했다.

문제가 된 작품은 2018년 기욤 니클루 감독이 연출한 블랙코미디 영화 '탈라소'다. 두 사람은 해당 영화에 자신의 실명으로 출연했다.

Advertisement

고소한 여성은 영화 속 누드 장면을 위해 캐스팅된 배우로 알려졌다. 그는 탐사보도 매체 메디아파르와의 인터뷰에서 촬영 당시 제라르 드파르디외가 동의하지 않은 성적 행위를 했으며, 미셸 우엘벡 역시 자신에게 유사 성행위를 강요했다고 주장했다.

피해를 주장한 여성은 이 같은 행위가 사전에 작성된 각본에 포함되지 않은 내용이었다고 강조했다. 당시 상황에 대해 그는 "극심한 굴욕감과 말로 표현할 수 없는 수치심"을 느꼈다고 밝혔다.

Advertisement

당시 현장에 있었던 기욤 니클루 감독도 성폭행 방조 혐의로 입건됐다. 니클루 감독은 메디아파르와의 인터뷰에서 해당 장면은 즉흥적으로 진행됐으며, 여배우가 "언어적 또는 신체적 저항이나 불편함"을 보이지 않아 별도로 개입하지 않았다는 취지로 해명했다.

Advertisement

여배우는 사건 당시 영화 제작에 참여했던 지인들과 자신의 에이전트에게 관련 내용을 알렸다고 전했다. 이후 드파르디외를 상대로 다른 여성들이 성추행 혐의를 제기한 사실을 접한 뒤 자신도 고소를 결심했다고 설명했다.

Advertisement

두 배우 측은 AFP 통신의 입장 요청에 별다른 답변을 내놓지 않았다.

한편 제라르 드파르디외는 200편이 넘는 영화와 TV 시리즈에 출연한 프랑스의 대표적인 배우다. 영화 '시라노'로 1990년 칸 영화제와 1991년 세자르 영화제에서 남우주연상을 받으며 세계적인 명성을 얻었다.

Advertisement

그러나 최근 수년간 각종 성범죄 의혹에 휘말리며 논란의 중심에 섰다. 그는 2021년 영화 '녹색 셔터'(Les Volets verts) 촬영장에서 여성 스태프 두 명을 성추행한 혐의로 1심에서 유죄 판결을 받았다. 이후 항소했지만 최근 항소를 취하한 것으로 알려졌다.

또한 2018년 8월 파리 자택에서 배우 샤를로트 아르누를 두 차례 성폭행한 혐의와 관련해서도 재판을 앞두고 있다. 이외에도 여러 여성이 언론 등을 통해 그에게 성범죄 피해를 입었다고 주장한 바 있다.

함께 수사 대상에 오른 미셸 우엘벡은 프랑스를 대표하는 현대 문학 작가다. 그의 작품은 여러 언어로 번역됐으며, 프랑스에서 가장 널리 알려진 작가 중 한 명으로 꼽힌다.

Advertisement

미셸 우엘벡은 1998년 성적 자유와 가족 해체, 현대인의 고립 등을 다룬 소설 '소립자'를 발표하며 국제적인 주목을 받았다. 2010년에는 현대 사회와 예술계를 풍자한 작품 '지도와 영토'로 프랑스 최고 권위의 문학상인 공쿠르상을 수상했다.

세계적으로 이름을 알린 두 인물이 영화 촬영과 관련한 성폭행 의혹으로 수사를 받게 되면서 프랑스 사회에서도 관심이 집중되고 있다.

tokkig@sportschosun.com