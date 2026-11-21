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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 문지인이 출산 직후 갑작스러운 건강 이상으로 조리원 입소를 걱정하며 두려움에 눈물까지 쏟았다고 털어놨다.

21일 문지인의 유튜브 채널에는 '[출산 vlog]??기리♡지인 출산부터 퇴원까지!'라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상에는 문지인이 아들을 출산하는 순간부터 남편 김기리와 함께 아이를 처음 마주하는 모습까지 생생하게 담겼다.

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아들이 태어나자 의료진은 부부에게 축하 인사를 건네며 아이의 건강 상태를 전했다. 김기리는 아이의 울음소리가 들리자 울컥하는 모습을 보였다. 직접 탯줄을 자르고 나온 김기리는 "너무 순식간이라 정신을 못 차리겠다"며 "내가 들어가서 아기만 보고 지인이를 못 봤다"고 털어놨다. 이어 아내에게 "여보 고생했어"라고 말하며 출산을 마친 문지인을 다독였다.

이후 부부는 신생아실에서 아들을 처음 만났다. 아이를 마주한 김기리와 문지인은 "너무 예쁘다", "잘생겼다"며 감탄을 쏟아냈다. 김기리는 아들을 품에 안고 "생명아 사랑해"라고 애정을 드러냈으며, 아이를 위해 직접 찬양을 불러주기도 했다.

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문지인은 출산 후 회복 과정도 공개했다. 수술 다음 날부터 조금씩 걷기 시작한 그는 생각보다 통증이 심했다며 "온몸이 아픈 느낌이 아니라 특정 부위가 쨍하게 아픈 느낌"이라고 설명했다. 그러면서도 아이를 만나기 위해 병원 복도를 걸으며 회복에 힘썼다.

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조리원 입소를 앞두고 문지인에게 갑작스러운 건강 이상이 찾아오기도 했다. 문지인은 "갑자기 몸이 심하게 붓고 열이 나 혈압을 쟀더니 168까지 올라갔다. 비상이었다"며 "다음 날 조리원에 가야 하는데 코로나와 독감 검사까지 받았다. 원인을 알 수 없었고 컨디션도 마음처럼 따라주지 않았다"고 당시 상황을 전했다. 이어 "무사히 조리원에 갈 수 있을까 싶었다. 혹시라도 문제가 생길까 봐 아들도 보지 못했다"고 털어놨다.

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김기리 역시 "아내가 이날 많이 울었다. 두려워하며 울었다"고 걱정했다. 문지인은 울먹이며 "다음 날 아들과 함께 조리원에 들어가지 못할까 봐 너무 무서워 눈물이 났다"고 당시 심경을 밝혔다.

한편 김기리와 문지인은 2024년 결혼했으며, 지난 8월 첫아들 품에 안았다.

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jyn2011@sportschosun.com