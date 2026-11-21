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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박보검이 군 입대를 앞둔 절친 곽동연의 머리를 직접 잘라주며 10년 우정을 빛냈다.

21일 tvN 공식 SNS에는 새 예능 프로그램 '보검 매직컬2'의 스페셜 선공개 영상이 공개됐다.

tvN 측은 "입대를 위해 이발하는 동연. 잘 다녀오길 바라는 마음을 담아 직접 머리를 다듬어주는 박보검"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

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공개된 영상에는 박보검이 군 입대를 앞둔 곽동연을 위해 직접 이발기를 들고 머리를 잘라주는 모습이 담겼다. 곽동연은 의자에 앉아 박보검에게 머리를 맡겼고, 박보검은 진지한 표정으로 조심스럽게 이발에 집중했다.

특히 영상에는 '십년지기 보검의 마지막 인사'라는 문구가 등장해 눈길을 끌었다. 이어 '진심을 담아 건네는 보검의 마지막 인사', '어린 시절부터 지금까지 모든 걸 함께했던 친구에게'라는 자막이 더해지며 두 사람의 깊은 우정을 강조했다.

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박보검은 곽동연의 짧아진 머리를 꼼꼼하게 다듬으며 남다른 애정을 드러냈다. 군 입대를 앞둔 동생을 위해 직접 이발에 나선 박보검의 모습이 보는 이들에게 뭉클함을 안겼다.

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두 사람의 인연은 2016년 방송된 KBS 2TV 드라마 '구르미 그린 달빛'으로 거슬러 올라간다. 당시 박보검은 왕세자 이영 역을, 곽동연은 그의 호위무사 김병연 역을 맡아 호흡을 맞췄다. 극 중에서도 각별한 우정을 나눴던 두 사람은 작품이 끝난 뒤에도 10년 가까이 친분을 이어왔다.

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곽동연은 과거 인터뷰에서 박보검에 대해 "주변 사람을 대할 때 매번 진심이고, 누군가에게 위로와 위안이 되는 사람"이라며 "그런 모습을 옆에서 보고 듣고 느낀 건 행운이라고 생각한다"고 각별한 애정을 드러내기도 했다.

특히 두 사람은 올해 1월 첫 방송된 tvN '보검 매직컬'에서도 이상이와 함께 시골 마을 이발소를 운영하며 남다른 호흡을 자랑했다. 여기에 곽동연은 지난 4월 박보검이 소속된 더블랙레이블과 전속계약을 체결하며 한솥밥까지 먹게 됐다.

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그러나 곽동연은 지난 8월 25일 육군 현역으로 입대하면서 시즌2에는 함께하지 못하게 됐다. 이번 영상은 입대를 앞두고 촬영한 것으로, 오랜 친구이자 동료인 박보검이 직접 머리를 잘라주며 특별한 추억을 남긴 장면이라는 점에서 의미를 더했다.

한편 오는 29일 첫 방송되는 '보검 매직컬2'에는 박보검과 이상이, 새 멤버 고경표가 출연할 예정이었다. 그러나 고경표가 지난 14일 음주운전 사고를 내면서 프로그램에도 비상이 걸렸다. 제작진은 고경표의 출연 분량을 최소화하기로 했으며, 앞서 공식 SNS에 공개됐던 고경표의 홍보 영상도 삭제된 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com