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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 빅뱅 태양이 수상 소감 도중 아내 민효린과 아들을 언급하며 끝내 눈물을 쏟았다.

21일 오후 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈) 챕터2에서 태양은 'LIVE FAST DIE SLOW'(리브 패스트 다이 슬로우)로 베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로 부문을 수상했다.

이날 무대에 오른 태양은 "이렇게 멋진 상을 주셔서 감사하다. 상을 받아서 기쁘지만 오래 활동하면서 주변에 감사한 분들이 많다"며 "그분들에게 감사 인사를 전할 자리가 된 것 같아서 더 기쁘다. 제가 언제 이런 상을 받아보겠나"라고 말문을 열었다.

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이어 태양은 자신을 도와준 동료들에게 감사 인사를 전했다. 그는 "가장 힘들 때, 가장 중요할 때 많이 도와주신 저의 멘토이자 더블랙레이블 테디 형 진심으로 존경하고 감사하다"며 소속사 관계자들에게 고마운 마음을 드러냈다.

특히 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅 멤버들을 향한 애정도 빼놓지 않았다. 태양은 "20년이 넘는 시간 동안 건강하게 활동해줘서, 서로에게 의지가 되어줘서 고맙고 자랑스럽다. 앞으로도 계속해서 건강했으면 좋겠다"고 말했다.

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팬들을 향해서는 "여러분이 아니었으면 20주년이라는 뜻깊은 해를 맞이할 수 있었을까 생각한다. 여러분이 있어서 제가 있고 빅뱅이 있다"며 각별한 애정을 드러냈다.

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그러나 가장 뭉클한 순간은 가족을 언급하면서 찾아왔다. 태양은 "아티스트 태양을 빛나게 하기 위해 가장 가까운 곳에서, 보이지 않는 곳에서 많은 헌신과 응원으로 진정한 사랑을 알려준 사랑하는 아내 민효린 씨 진심으로 감사하다"고 말했다.

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아내의 이름을 꺼낸 태양은 순간 북받치는 감정을 주체하지 못하고 눈물을 터뜨렸다. 한동안 말을 잇지 못하던 그는 감정을 추스른 뒤 아들을 향한 미안함까지 털어놨다.

태양은 "지난주가 아들 생일이었는데 아빠가 바빠서 같이 못 있었다. 진심으로 미안하고 사랑한다"고 고백했다. 바쁜 활동으로 아들의 생일을 함께하지 못한 아버지의 미안함이 고스란히 전해진 순간이었다.

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눈물을 보인 태양은 "죄송합니다. 주책이네요"라며 멋쩍게 웃어 보이기도 했다.

이후 태양은 지난 20년의 활동을 돌아보며 팬들과 함께한 시간을 '청춘'이라고 표현했다. 그는 "지난 시간을 되돌려 보면 참 행복하게 무대에서 여러분과 노래하고 춤췄던 기억밖에 없는 것 같다"며 "그 시간들이 지금 생각해 보면 여러분과 저희의 청춘이지 않나 생각한다. 앞으로도 우리의 청춘이 계속해서 이어갔으면 좋겠다"고 말했다.

이어 "어떤 일을 하느냐 만큼이나 누구와 함께하느냐가 중요하다. 그 누군가가 여러분이고 사랑하는 가족이고 동료들이다"라며 진심 어린 소감을 마무리했다.

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한편 태양은 지난 2018년 배우 민효린과 결혼해 2021년 아들을 품에 안았다. 두 사람은 태양의 솔로곡 '새벽 한 시' 뮤직비디오 촬영을 계기로 인연을 맺어 연인으로 발전했으며, 오랜 공개 열애 끝에 부부의 연을 맺었다.

태양이 속한 빅뱅은 올해 데뷔 20주년을 맞았다. 오랜 시간 무대를 지켜온 태양은 이날 수상의 기쁨을 아내와 아들, 멤버들, 팬들과 나누며 특별한 의미를 더했다.

olzllovely@sportschosun.com