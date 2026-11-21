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[스포츠조선 박아람 기자] 강원도 고성에서 발생한 산불을 발견하고 직접 불길을 잡으러 나선 배우 김민의 당시 모습이 담긴 사진과 영상이 공개돼 화제를 모으고 있다. 진화 과정에서 불씨가 튀어 입고 있던 외투 일부가 타는 위험한 상황까지 벌어졌던 것으로 알려졌다.

20일 뉴스1 보도에 따르면 김민은 지난 19일 오후 5시 20분께 강원도 고성에서 넷플릭스 시리즈 '혼: 삼각의 시간' 촬영을 마친 뒤 숙소로 이동하던 중 주변 산에서 불이 난 것을 목격했다.

처음에는 약 5평 정도였던 화재 현장은 짧은 시간 사이 50평 규모까지 확대됐다. 상황이 심각해지자 김민은 곧바로 소화기를 챙겨 불길을 잡기 시작했다.

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김민은 거센 불길과 자욱한 연기 속에서도 직접 소화기를 사용해 진화 작업을 이어갔다. 이 과정에서 불씨가 옷으로 튀면서 외투 일부가 타는 일도 발생했다.

당시 촬영된 영상에는 산을 뒤덮은 불길과 연기 사이에서 소화기를 들고 진화에 나선 김민의 모습이 고스란히 담겼다. 불길이 워낙 거세 그의 머리 일부만 겨우 보일 정도로 긴박했던 상황도 확인할 수 있다.

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함께 공개된 사진에는 얼굴 곳곳에 그을음이 묻은 김민의 모습과 불에 그을린 외투 자국이 담겼다. 현장에 있던 한 주민은 진화에 나선 김민을 끌어안으며 고마움을 표현하기도 했다.

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다행히 큰 부상은 없었던 것으로 전해졌다. 김민의 소속사 올로컴퍼니는 뉴스1을 통해 "큰 부상은 없다"며 "예정대로 촬영을 진행했다"고 전했다.

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이 같은 소식이 알려지자 온라인에서는 김민을 향한 칭찬이 이어졌다. 누리꾼들은 "정말 멋진 사람이다", "생각보다 큰불이었다. 다치지 않아 다행이다", "본인도 무서웠을 텐데 직접 나서는 모습이 감동적이다", "다음 작품도 잘될 것 같다" 등의 반응을 보였다.

한편 김민은 2011년 연예계에 데뷔한 배우로, 디즈니+ 시리즈 '카지노'와 '킬러들의 쇼핑몰' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 최근에는 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에 출연해 동두천에서 보내는 일상을 공개하며 시청자들의 관심을 받았다.

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tokkig@sportschosun.com