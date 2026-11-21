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[스포츠조선 김준석 기자] 뮤지컬 배우 김호영이 길에서 우연히 발견한 분실 신용카드의 주인을 찾아주는 과정에서 남다른 인맥을 다시 한번 입증했다.

지난 20일 유튜브 채널 '투머치 김호영'에서 김호영은 자신 없이 정기 모임을 진행하는 팬들을 위해 깜짝 역조공 이벤트를 기획했다.

양손 가득 선물을 준비해 모임 현장을 찾은 그는 팬들과 반가운 인사를 나누며 각별한 팬 사랑을 드러냈다.

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예상치 못한 해프닝은 이동 도중 제작진과 촬영 계획을 논의하던 과정에서 발생했다.

김호영이 신용카드 한 장을 우연히 주운 것.

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카드를 유심히 살펴본 김호영은 뒷면의 서명을 확인한 뒤 "내가 아는 디자이너의 것 같다"며 패션 디자이너 고태용을 언급했다.

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이어 고태용의 유튜브 채널에 올라온 사인과 카드 뒷면 서명을 직접 비교해 보며 자신의 추측을 확신했다.

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이에 제작진은 "길에서 주운 카드가 아는 사람 것일 확률이 얼마나 되느냐"며 믿기 어렵다는 반응을 보였다.

하지만 김호영은 고태용의 연락처를 갖고 있지 않은 상황이었다. 평소 "그냥 인사만 하고 지내는 사이"라고 설명한 그는 곧바로 공통 지인인 방송인 김숙에게 전화를 걸어 고태용의 번호를 알아냈다.

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연락처를 확보한 김호영은 즉시 전화를 걸었으나 받지 않자 카드 사진과 함께 문자 메시지를 전송했다.

답장을 기다리며 그는 "빨리 연락이 왔으면 좋겠다. 확인하지 못하면 밤에 잠도 못 잘 것 같다"며 궁금증을 감추지 못했다.

얼마 지나지 않아 고태용에게서 전화가 걸려 왔고, 확인 결과 해당 카드는 고태용이 전날 분실한 본인의 카드가 맞았다.

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영화 같은 우연이 실제 상황으로 확인되자 김호영은 "기절하겠다"며 놀라움을 표했고, 제작진 역시 "전부 미쳤다. 진짜 대박이다"라며 '주작 아님', '지인 5천 명의 호연지기 매직'이라는 자막을 더해 현장의 놀라움을 전했다.

평소 카카오톡 등록 지인만 약 5천 명에 이르는 연예계 대표 마당발로 알려진 김호영은 이번 일화로 독보적인 인맥 스케일을 다시 한번 실감케 했다.

narusi@sportschosun.com