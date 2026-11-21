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[스포츠조선 조윤선 기자] '나는 솔로' 28기 광수가 정희와 결별한 뒤 관련 게시물을 모두 삭제한 이유를 밝혔다.

20일 유튜브 채널 '100상엽'에는 '나는솔로 28기 광수 | 악플 읽어보겠습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 광수는 정희와 결별한 후 '나는 솔로' 출연 이후 올린 게시물을 대부분 삭제한 이유에 대해 이야기했다.

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한 네티즌은 "광수가 '나솔' 출연 전 인스타그램 게시물만 남겨두고, 출연 후 올린 사진은 혼자 찍은 것까지 전부 내렸다"며 의문을 드러냈다.

이에 제작진은 "이런 행동 때문에 연예인 병이라는 이야기가 나오는 것 같다. 다른 사람을 지나치게 의식한다고 느낄 수도 있지 않느냐"고 물었다.

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그러자 광수는 "혼자 나온 사진을 내리는 건 내 마음 아니냐"고 말했다.

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이어 "나는 어쨌든 내 상식선에서 행동하는 것"이라며 "지난 1년 반과 '나는 솔로'는 그분에 관한 것이어서 모두 내리는 게 최소한의 예의라고 생각했다"고 설명했다.

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또 "그분이 아니었다면 내가 '나는 솔로'에 놀러 나간 것은 아니지 않느냐"고 덧붙이며 당시 정희와의 관계와 프로그램 출연에 진심이었다고 강조했다.

광수와 정희는 지난해 방송된 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에 출연해 최종 커플이 됐다. 방송 이후에는 실제 연인으로 발전했다고 밝히며 많은 관심과 응원을 받았다.

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두 사람은 이후 각종 예능 프로그램과 유튜브 콘텐츠에 함께 출연하며 애정을 드러냈다. 지난 3월에는 한 유튜브 채널을 통해 재혼에 대한 생각을 밝히기도 했다.

그러나 최근 각자의 SNS에서 커플 사진과 영상을 모두 삭제하고 서로의 계정을 언팔로우했다. 이후 두 사람은 결별 사실을 직접 알렸다.