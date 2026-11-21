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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 빅뱅(지드래곤, 태양, 대성)이 데뷔 20주년을 맞은 '2026 MAMA AWARDS' 무대에서 파격적인 퍼포먼스와 특유의 유쾌한 팀워크로 오사카 현지 관객들을 사로잡았다.

지난 21일 오후 일본 교세라 돔 오사카에서는 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈) 챕터2가 성황리에 열렸다.

이날 무대에 오른 빅뱅은 한국 대표 애니메이션 캐릭터 '아기공룡 둘리'와의 이색 컬래버레이션 공연을 비롯해 전날 깜짝 발표한 신곡 '기립(GiiiRIP)'의 첫 라이브 무대를 선보이며 폭발적인 반응을 이끌어냈다.

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특히 시선을 집중시킨 것은 지드래곤의 파격적인 비주얼 변신이었다. 허리까지 내려오는 긴 생머리 스타일링으로 등장한 지드래곤은 화려한 무대 매너를 뽐낸 뒤 "머리가 힘들다"며 고충을 토로했다.

이에 옆에 있던 대성과 태양이 곧바로 지드래곤의 긴 머리카락을 직접 잡아 정리해 주는 재치 있는 '머리카락 수발'에 나서 현장과 생중계 시청자들에게 큰 웃음을 안겼다.

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완전체 무대의 여운은 수상으로 이어졌다. 빅뱅은 이날 시상식의 핵심 부문 중 하나인 '뮤직 비저너리 오브 더 이어(Music Visionary of the Year)' 트로피를 품에 안았다.

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트로피를 건네받은 지드래곤은 "2024년 이 상이 처음 신설됐을 때 오사카 컴백 무대에서 혼자 받으며 외로움을 느꼈는데, 이제는 빅뱅이라는 이름으로 함께 수상하게 돼 더욱 기쁘고 뜻깊다"며 벅찬 소감을 전했다.

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이어 "20년이라는 긴 시간 동안 빅뱅을 만들어준 YG패밀리 식구들과 (양)현석이 형, 어릴 때부터 좋은 비전을 제시해 준 테디 형에게 감사하다"며 동료 및 선후배 아티스트들과 영광을 나눴다.

대성은 "2006년 데뷔 이후 지금까지 빅뱅의 여정에 함께해 준 모든 분과 저희 음악을 삶의 한순간에 녹여 살아주신 분들, 그리고 공식 팬덤 VIP에게 진심으로 감사드린다"고 인사했다.

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태양 역시 "음악을 사랑하는 마음으로 셋이 서로 의지하며 행복한 추억을 쌓아왔다"며 "과거 수많은 선배를 동경하고 롤모델로 삼았는데, 이제는 후배들이 저희를 바라보는 시선을 느낀다. 부족하지만 좋은 본보기가 되는 뮤지션이 되겠다"고 각오를 다졌다.

한편 2006년 가요계에 데뷔해 '거짓말', '하루하루', '판타스틱 베이비', '뱅뱅뱅' 등 수많은 메가 히트곡을 남긴 빅뱅은 데뷔 20주년인 올해 완전체 신곡 발매와 글로벌 시상식 석권을 통해 여전한 K팝 레전드의 위상을 증명했다.

narusi@sportschosun.com