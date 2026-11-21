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[스포츠조선 김준석 기자] 밴드 술탄 오브 더 디스코의 보컬이자 프로듀서 나잠수가 명문 서울대학교 출신이라는 의외의 학력을 공개하며 출연진을 놀라게 했다.

21일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석 PD와 하하, 허경환, 주우재 작가가 '95 서울가요제' 히든 참가자 섭외 미팅 및 선곡 회의를 진행하는 모습이 전파를 탔다.

이날 유재석은 자리에 함께한 배우 이규형을 향해 "규형아, 혹시 알고 있었냐. 잠수 씨 서울대 출신이다"라고 운을 떼며 그의 반전 이력을 소개했다.

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이에 이규형이 "석사 과정까지 밟지 않으셨냐"고 묻자, 나잠수는 "대학원까지는 졸업하지 못했다"며 "전공은 디자인학과로, 그중에서도 자동차 디자인을 공부했다"고 솔직하게 답했다.

배우 김태희의 서울대 후배이자 탄탄한 엘리트 코스를 밟은 사실이 알려지자, 뒤늦게 현장에 합류한 그룹 투어스(TWS) 멤버 도훈 역시 "진짜 서울대였냐"며 눈을 크게 뜨고 놀라움을 감추지 못했다.

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독특한 활동명 '나잠수'에 얽힌 엉뚱한 탄생 비화도 공개됐다. 이름에 특별한 뜻이 있느냐는 질문에 그는 "대학교 재학 시절 수업을 들어야 하는데 잠이 너무 많아서 자느라 강의를 안 나갔다"며 "원래 본명은 나진수인데, 자꾸 잠만 자고 연락이 두절돼 자연스럽게 '나잠수'로 불리게 됐다"고 털어놔 현장을 웃음바다로 만들었다.

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또한 인디 음악계에서 주로 활동하다 방송에 출연했을 당시 주변 밴드 멤버들의 반응도 전했다.

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나잠수는 "인디신에는 '방송국에 가면 카메라가 400대나 깔려 있다'는 소문이 돌았다"며 "특히 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 나가면 카메라가 400대 있어서 무섭다는 이야기가 퍼져 나 역시 겁을 먹었었다"고 고백해 유재석과 출연진에게 큰 웃음을 안겼다.

narusi@sportschosun.com