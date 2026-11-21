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[스포츠조선 김준석 기자] 음주운전 물의를 빚어 통편집된 배우 고경표의 공백을 메우기 위해 그룹 동방신기의 유노윤호와 소녀시대의 효연이 '놀면 뭐하니?'의 특급 와일드카드로 전격 등판, '95 서울가요제'의 판도를 뒤흔든다.

21일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석 PD를 필두로 하하, 허경환, 주우재 작가가 '95 서울가요제' 프로젝트의 선곡 회의를 진행하며 숨겨진 와일드카드 참가자들과 미팅을 갖는 모습이 전파를 탔다.

이날 무대 콘셉트 논의를 이어가던 중 하하는 가창력 대결 대신 화려한 퍼포먼스와 래핑으로 승부수를 띄우겠다며 혼성 듀오 '철이와 미애' 선곡을 희망했다.

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이어 개그맨 곽범과 하하의 무대를 완성할 히든 와일드카드로 소녀시대 효연이 깜짝 등장해 시선을 사로잡았다.

최근 프로젝트 유닛 '효리수' 활동 등으로 싱가포르, 프랑스 파리, 대만 등을 오가며 바쁜 해외 일정을 소화했다고 밝힌 효연은 "주변에서도 '놀면 뭐하니?' 가요제 이야기가 화제라 함께하고 싶었다"며 합류 배경을 전했다.

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특히 주우재가 "'효리수' 멤버인 유리와 수영은 어디 있느냐"고 묻자, 효연은 "그 친구들은 글렀다. 나 혼자 빛나고 싶어서 출연 사실을 아예 말하지 않았다"고 너스레를 떨어 촬영장을 웃음바다로 만들었다.

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두 번째 히든 와일드카드 역시 역대급 라인업을 자랑했다.

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유재석은 90년대 레전드 그룹 듀스의 '나를 돌아봐' 무대를 준비 중인 그룹 투어스(TWS) 멤버 도훈을 위해 파트너 영입에 나섰다.

하하가 본명인 '동훈'을 내세워 "도훈·동훈 크로스"를 자처했으나, 유재석은 "듀스를 소화하기엔 너무 뭉툭하고 량현량하 느낌이 강하다"며 단칼에 거절해 폭소를 자아냈다.

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유재석이 "고난도 아크로바틱과 90년대 특유의 바이브를 완벽히 구현할 수 있는 인물"이라며 소환한 주인공은 바로 동방신기 유노윤호였다.

특유의 열정 넘치는 에너지로 등장한 유노윤호를 본 주우재는 "완전 춤의 신을 데려왔다. 이건 반칙 수준"이라며 감탄을 금치 못했다.

한편 당초 '95 서울가요제' 최종 멤버로 이름을 올렸던 배우 고경표는 최근 만취 음주운전 물의를 빚으며 활동 중단을 선언했다.

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이에 제작진은 고경표의 출연 분량을 전면 통편집하고, 유노윤호와 효연이라는 막강한 퍼포먼스 강자들을 긴급 투입하며 가요제 판도를 새롭게 재편했다.

narusi@sportschosun.com