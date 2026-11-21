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[스포츠조선 조윤선 기자] 플라이 투 더 스카이 환희가 브라이언과 다툰 뒤 분을 참지 못해 방송국 쓰레기통을 부쉈던 일화를 고백했다.

21일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "다 싸웠니? 이제 할 일을 하자. 아무리 싸우고 지지고 볶고 해도 화음 한번 맞추는 순간 언제 그랬냐는 듯 화해하는 깨붙듀오 그게 바로 플라이 투 더 스카이야"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 8년 만에 완전체로 컴백하는 플라이 투 더 스카이의 환희와 브라이언이 출연해 과거 활동 시절을 회상했다.

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이날 환희는 브라이언과 사이가 좋지 않은 상황에서도 무대에 오른 적이 있느냐는 질문에 "많았다. 사실 정말 그러면 안 되지만 그때는 너무 어렸다"고 솔직하게 답했다.

그는 "숙소에서 출발할 때부터 차 안에서도 계속 말다툼한 적이 있다"며 "그런데 말다툼해도 어차피 브라이언에게 못 이기니까 가만히 있었다"고 떠올렸다.

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이어 "방송국에 도착했는데 화는 나고 말로는 이길 수 없어서 쓰레기통을 다 때려 부쉈다"고 털어놨다.

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환희는 "이 상태로 어떻게 무대에 올라가나 싶었는데, 막상 올라가자 둘이 연기자처럼 웃으면서 화음을 넣었다"며 "그러는 내가 이상한 사람처럼 느껴졌다. '나 왜 이러지?' 싶었고 정상은 아니었던 것 같다"고 말했다.

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그러면서 "싸운 뒤에는 무대를 못 할 것 같았는데 막상 올라가면 또 잘 맞춰서 했다. 내려오고 나면 화도 풀렸다"며 "어떻게 보면 팀워크가 좋아서 가능했던 것 같다"고 설명했다.

그러면서 "싸우고 나서 올라가서 무대를 못할 것 같았는데 또 잘 맞춰서 하고 내려와서는 풀리고. 그게 어떻게 보면 팀워크가 좋아서 그랬던 것 같다"고 말했다.

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이를 들은 브라이언은 "원래 연예인들이 다 정상은 아니다"라며 "이렇게 많은 사람 앞에서 소통하고 연기할 수 있다는 것 자체가 정상은 아니다. Every 연예인 정상 NO"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.