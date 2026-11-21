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[스포츠조선 김준석 기자] 이종격투기 선수 출신 방송인 김동현이 얼굴 부상을 입은 채로도 꿋꿋하게 학업에 매진하는 딸을 보며 애틋한 부성애를 드러냈다.

21일 유튜브 채널 '동현이넷'에서 김동현은 책상 앞에 앉아 스스로 공부하고 있는 딸의 기특한 모습에 감탄하며 조심스럽게 다가갔다.

하지만 딸의 얼굴을 가까이서 살피던 중 눈썹 위쪽에 선명하게 자리 잡은 상처가 포착돼 안타까움을 자아냈다.

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딸이 병원을 다시 방문해야 한다고 알리자, 곁에 있던 김동현의 아내는 "실밥을 제거하려던 중 상처 부위가 조금 벌어져 있어 전부를 뽑지 못했다"며 "앞부분만 일부 제거하고 가운데 쪽은 남겨둔 상태라 내일 다시 병원에 가야 한다"고 현재 치료 경과를 설명했다.

이어 김동현은 "다른 동생의 머리를 말려주던 중 바닥에 놓인 드라이기 전선을 밟고 넘어지면서 책상 모서리에 부딪혀 다쳤다"며 아찔했던 사고 경위를 전했다.

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다친 상처가 아물지 않아 재차 병원 치료를 받아야 하는 상황임에도 묵묵히 책상 앞을 지키는 딸을 본 김동현은 안쓰러움과 대견함이 교차한 듯 딸의 머리를 다정하게 쓰다듬었다.

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그는 "으이구, 우리 똑똑이"라며 진심 어린 칭찬과 격려를 건네 훈훈한 여운을 남겼다.

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narusi@sportschosun.com