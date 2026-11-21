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[스포츠조선 김준석 기자] 강재준이 120kg에서 80kg대까지 오가는 롤러코스터급 체중 변천사를 가감 없이 공개하며 연말까지의 새로운 감량 목표를 내걸었다.

21일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님' 552회에는 가수 션, 코미디언 강재준, 그룹 에이핑크 오하영, 우주소녀 다영이 전학생으로 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 방송에서 강재준을 유심히 지켜보던 김신영은 "내가 보기에 요요 현상이 살짝 찾아왔다가 지나간 것 같기도 하고, 다시 온 것 같기도 하다"며 조심스럽게 체중 변화에 대해 운을 뗐다.

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이에 강재준은 "현재 내 몸무게 상황을 정확히 말씀드리겠다"며 "과거 최고 120kg까지 나갔다가 독하게 마음을 먹고 83kg까지 감량했었다. 이후 다시 요요가 와서 102kg까지 불어났다가 지금은 84kg을 유지 중"이라고 솔직하게 털어놔 출연진을 놀라게 했다.

이어 그는 "올해 마지막 목표가 77kg 아래로 내려가는 것"이라며 "오는 12월 31일까지 기필코 목표 체중을 달성하겠다"고 굳은 의지를 다졌다.

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특히 강재준은 녹화 당일에도 15km를 달리고 왔다고 밝혀 감탄을 자아냈다.

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그는 "남들처럼 빠른 속도로 달리는 것이 아니라 호흡을 유지하며 천천히 뛰는 '슬로러닝' 방식을 활용하고 있다"며 자신만의 꾸준한 감량 비법을 공유했다.

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narusi@sportschosun.com