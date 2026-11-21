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[스포츠조선 조윤선 기자] 윤민수의 아들 윤후가 어린 시절 '아빠! 어디가?' 출연 당시 지나친 관심 때문에 스트레스받기도 했다고 털어놨다.

20일 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'에는 '왜 때문에 이렇게 잘 컸어, 후야?! ♥ | 해방토크 EP.32'라는 제목으로 영상이 게재됐다.

이날 윤민수는 아들 윤후와 함께 출연했던 MBC '일밤-아빠! 어디가?' 시절을 떠올리며 "그때는 솔직히 (윤후는) 아무것도 모르고 끌려다녔다"고 말했다.

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이어 "당시에는 윤후가 TV에 나오는 걸 안 보여줬다. 성인이 돼서야 봤다. 혹시나 안 좋은 영향이 갈까 봐 그때 당시에는 안 보여줬다"고 말했다.

윤민수는 "조금 미안한 감이 없지 않아 있다. 윤후가 선택한 게 아니니까"라며 "물론 사랑은 많이 받았지만 어쩔 수 없는 공인으로 살아야 되는 운명 같은 게 미안하다"고 털어놨다.

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이에 윤후는 "결과적으로는 일단 프로그램도 너무 잘 됐고, 아버지랑 여행도 가고 좋은 추억을 쌓을 수 있어서 내겐 엄청 값진 경험이었다"고 말했다.

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윤후는 당시 사람들이 많이 알아봐 힘들지 않았느냐는 질문에 "어렸을 때는 스트레스였을 때도 있었다. 가끔 너무 심하게 터치하는 분들도 계셨다"고 답했다. 그러면서도 "지금은 솔직히 너무 감사하다"며 달라진 마음을 전했다.

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윤민수는 "옛날에 에피소드가 있다. 윤후가 사람들한테 막 둘러싸여 있었다. 윤후가 바닥에 있어서 두드려 맞는 줄 알았는데 스케치북에 사인해서 나눠주고 있더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

윤후는 '아빠! 어디가?' 출연자들이 모인 단체 대화방도 여전히 유지되고 있다고 밝혔다. 그는 "몇몇 친구는 미국에 있고 다른 친구들은 한국에 있어서 자주 만나기는 어렵다"고 말했다.

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이어 "가끔 '아빠! 어디가?' 출연 영상을 보는데 보면 힐링 된다. 내가 나와서 그런 게 아니라 프로그램 자체가 너무 힐링 된다"고 애정을 드러냈다.