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[스포츠조선 김준석 기자] 중화권 오디션 프로그램 출신 가수 정가성과 채밀첩이 홍콩 대표 방송사의 기념 쇼 무대에서 그룹 에이티즈(ATEEZ)의 히트곡 안무를 그대로 차용한 퍼포먼스를 펼쳐 도마 위에 올랐다.

지난 19일 홍콩 방송사 TVB 공식 유튜브 채널에는 창립 59주년 기념 갈라쇼 무대 영상이 게재됐다.

'칸토팝(광둥어 대중음악) 히트곡'이라는 테마로 꾸며진 해당 무대에서는 중국 오디션 프로그램 '보이스 오브 차이나' 출신 가수들이 출연해 1990~2000년대 중화권 인기곡들을 재해석했다.

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이 가운데 정가성과 채밀첩은 중화권 톱스타 곽부성이 지난 2001년 발표한 곡 '광야지성(狂野之城)' 무대를 선보였다.

그러나 무대가 공개된 직후 국내외 K팝 팬들과 누리꾼들 사이에서는 두 사람의 안무가 에이티즈가 올해 6월 발매한 곡 'BAD(배드)'의 핵심 동작과 지나치게 흡사하다는 지적이 쏟아졌다.

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실제로 영상 속 정가성과 채밀첩은 어린이 댄서들과 함께 팔과 다리를 리드미컬하게 흔드는 스텝부터 제자리에 서서 양팔을 들어 올린 채 가슴을 튕기는 포인트 동작까지 에이티즈 멤버 최산 등이 선보여 화제를 모았던 'BAD' 안무를 거의 변형 없이 재현했다.

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온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 두 무대의 비교 영상이 확산되자 국내 누리꾼들은 "바꾸려는 최소한의 정성조차 없다", "노래 분위기와도 전혀 안 어울리게 그대로 베꼈다", "너무 대놓고 카피해서 황당할 지경", "AI 합성 영상인 줄 알았다"며 강하게 비판했다. 일부 홍콩 현지 누리꾼들 역시 "홍콩 시청자로서 부끄럽다"는 반응을 내놨다.

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반면 일각에서는 정가성이 리허설 당시 인터뷰를 통해 K팝 스타일의 춤을 무대에 접목했다고 언급한 점을 들며 "상업적 음원 활동이 아닌 방송사 기념 쇼의 이벤트성 퍼포먼스일 뿐"이라는 옹호론을 제기하기도 했다.

한편 지난 6월 베일을 벗은 에이티즈의 'BAD'는 중독성 강한 이른바 '가슴 춤' 퍼포먼스로 글로벌 SNS상에서 폭발적인 챌린지 열풍을 일으키며 큰 사랑을 받았다.

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narusi@sportschosun.com