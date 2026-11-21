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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 존박이 넷플릭스 오리지널 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3')에서 보여준 플레이를 둘러싼 비판에 장문의 글로 직접 입장을 밝혔다.

존박은 21일 "'데블스플랜3' 1화-10화 제 플레이에 대한 생각이다. 언급을 할까말까 고민하다가 궁금해하실 것 같아서 올린다. 주말 지나면 삭제하겠다"며 장문의 글을 게재했다.

먼저 존박은 러시안 룰렛에서 4:2 구도에 반대했던 이유를 설명했다. 네 명이 코인 사용 전략을 미리 짜고 움직이면 나머지 두 명은 거의 승산이 없기 때문에 사실상 탈락이 확정된 것과 다름없다고 판단했다는 것.

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당시 존박에게 감옥동과 생활동은 명확히 나뉜 팀이 아니었다고. 그는 현경렬, 정원영과 메인 매치를 함께했고 정원영에게 도움도 받은 만큼, 두 사람을 탈락자로 지목할 명분이 없었다고 밝혔다.

그러나 게임이 시작된 뒤 자연스럽게 4:2 구도가 형성됐고, 현경렬이 억울함을 호소하자 존박은 결국 개인 플레이를 선언했다.

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존박은 "정의로운 선택을 하겠다는 생각은 아니었다"며 "그저 그 상황이 찝찝하고 힘들었다. 그 불편함을 떨쳐내려고 석진이 형, 재재 씨, 현규 씨의 의견은 물어보지도 않고 개인플레이를 하겠다고 선언했다"며 "다시 보니 성급하고 이기적인 행동이었다"고 고백했다.

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게임 후반 정현규가 다시 정보 공유를 요청했을 때 협력한 이유도 밝혔다. 처음부터 4:2 전략을 주장했던 정현규가 자신의 정보 공유 거절로 탈락할 경우 미안할 것 같았고, 향후 적대적인 관계가 될 수 있다는 생각도 들었다고 털어놨다. 무엇보다 자신의 생존이 걸리자 다시 누군가와 협력하고 싶은 마음이 커졌다고 솔직하게 인정했다.

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존박은 "게임이 끝나고 자책도 하고 재재 씨, 석진이 형한테 많이 미안했다"며 "특히 석진이 형은 거기서 유일하게 친분이 있는 사람이었는데 내 선택이 형의 탈락에 영향을 미쳐서 속상했다"고 털어놨다.

러시안 룰렛에서 4:2 전략에 반대했던 것과 달리 이후 장동민을 견제하고, 감옥매치에서는 서출구를 상대로 3:1 구도를 만든 것을 두고 제기된 모순 지적에도 해명했다.

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존박은 장동민이 뛰어난 개인 플레이어인 동시에 생활동의 리더로서 다른 참가자들의 신뢰와 지지를 받고 있었다고 설명했다. 연이어 메인 매치에서 패하던 감옥동의 입장에서는 흐름을 바꾸기 위해 강력한 경쟁 상대를 견제할 필요가 있었다는 판단이다.

감옥매치에서 서출구를 상대로 만든 3:1 구도에 대해서도 러시안 룰렛과는 성격이 달랐다고 강조했다. 당시에는 장동민 연합과 감옥동 연합이 명확히 형성된 상태였고, 저금통 게임은 수적으로 불리하더라도 기억력과 개인 실력으로 극복할 가능성이 있었다고 설명했다.

반면 러시안 룰렛은 네 명이 코인 사용 전략을 세우면 나머지 두 명이 실력만으로 불리함을 뒤집기 어려운 구조라고 판단했다는 것이다.

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존박은 "확실한 경쟁 상대를 견제하는 것과, 특별히 적대적인 관계도 아닌 사람을 승산이 거의 없는 상황에 몰아넣는 것. 그리고 수적으로 불리하더라도 실력으로 극복할 수 있는 게임과 그렇지 않은 게임은 다르다고 생각했다"고 밝혔다. 다만 "그 선을 정확히 어디에 그을지 정하는 것은 항상 어렵다"고 밝혔다.

그러면서 "물론 이건 어디까지나 내 기준이고, 어떤 분들은 전혀 공감할 수 없는 기준이라는 것도 안다"며 "내가 그 기준을 모든 순간에 일관되게 지키지도 못했다. 룰렛에서 이미 내 말과 행동이 모순되는 선택을 했다"고 인정했다.

이어 "매 순간 나름대로 최선이라고 생각하는 선택을 했지만, 막상 끝나고 나면 그 선택들이 마음에 걸리고, 또 다른 선택을 했으면 어땠을까 생각하게 됐다"며 "다만 그 순간마다 내게는 나름의 이유와 고민이 있었고, 그 과정에서 내 마음도 달라지고 흔들렸다는 이야기를 전하고 싶었다"고 전했다.

끝으로 "내게 '데블스 플랜'은 많은 것을 가르쳐준 고마운 프로그램이다, 마지막화까지 재밌게 보시길 바란다"고 당부했다.

존박 글 전문

안녕하세요 여러분, 데블스플랜3 재밌게 보고계신가요?

방송을 보시면서 제 플레이에 대해 여러 의견이 있더라고요. 그래서 당시 제가 어떤 생각으로 게임에 임했고, 어떤 판단으로 선택을 했는지 한번 말씀드리고 싶었습니다.

(이 글은 제 행동을 비판하지 말아 달라고 하는 게 아닙니다. 다만 방송에 다 담기지 않은 당시의 제 생각과 판단들을 조금 더 자세히 말씀드리면, 제 플레이를 이해하시는 데 도움이 되지 않을까 싶었습니다)

먼저 러시안 룰렛.

당시 저는 4:2 구도가 만들어지면 두 명은 사실상 탈락이 확정되는 거나 마찬가지라고 판단했어요. 네 명이 코인을 어떻게 사용할지 작전을 짜고 움직인다면 나머지 두 명에게는 거의 승산이 없다고 생각했거든요. 게임을 제대로 해보기도 전에 탈락자가 정해지는 것처럼 느껴졌습니다.

그런데 사실 이날 저에게 감옥동과 생활동은 서로 다른 팀이 아니었어요. 미리 짠 연합도 없었고요. 경렬이형, 원영이와 메인매치를 함께했고, 심지어 원영이는 제가 꼴찌를 하지 않도록 계속 도와줬어요. 그런 상황에서 저에겐 두 분을 탈락자로 지목할 명분이 없었습니다.

게임이 시작되고 저는 제 양 옆에 있는 분들과 정보 공유를 했습니다. 근데 한두바퀴 돌고 나니 자연스럽게 4:2 구도가 되던군요. 경렬이형이 억울함을 호소했고 (꽤나 끈질기게), 형의 날카로운 플레이에 결국 저는 넘어갔습니다.

무슨 정의로운 선택을 하겠다는 생각은 아니었습니다. 저는 그저 그 상황이 찝찝하고 힘들었고요, 그 불편함을 떨쳐내려고 석진이형 재재씨 현규씨의 의견은 물어보지도 않고 개인플레이를 하겠다고 선언했습니다. 다시 보니 성급하고 이기적인 행동이었습니다.

게임 후반부가 되자 현규가 저에게 소통을 다시 시도했어요.

그 순간 여러 생각이 들었습니다.

현규는 처음부터 4:2 전략이 필요하다고 주장했던 사람이었는데, 결정적인 순간에 제가 정보 공유를 거절해서 현규가 탈락한다면 너무 미안할 것 같았습니다. 동시에 현규의 요청을 거절하면 앞으로 현규와는 적대적인 관계가 될 수도 있겠다는 생각도 했습니다.

그리고 게임이 끝나갈수록 저 역시 탈락하고 싶지 않다는 마음이 커졌어요. 개인플레이를 하겠다고 해놓고 막상 제 생존이 걸린 상황이 되니 저도 누군가와 협력하고 싶어진 거죠.

게임이 끝나고 자책도 하고 재재씨 석진이형한테 많이 미안했습니다. 특히 석진이형은 거기서 유일하게 친분이 있는 사람이었는데, 제 선택이 형의 탈락에 영향을 미쳐서 속상했습니다.

그 이후로 이런저런 생각을 했습니다.

서바이벌이라는 이름 아래에서는 살아남기 위해서라면 어떤 방식의 플레이도 정당화될 수 있는 걸까? 다수가 소수를 집중적으로 견제하고, 누군가를 고립시키는 전략도 유리하기만 하다면 당연하게 받아들여야 하는 걸까? 반대로 그런 플레이를 마음 편히 하지 못하는 사람은 애초에 서바이벌 프로그램에 나오면 안 되는 걸까?

아직도 잘 모르겠습니다.

이후의 게임에서 제가 보여드린 모습에 대해서도 말씀드리고 싶습니다.

룰렛 게임에서는 4:2 전략에 반대했던 제가 이후에는 동민이형 견제하려고 하고, 감옥매치에서는 서출구를 상대로 3:1 구도를 만들었습니다.

저에게는 이 상황들 사이에 중요한 차이가 있었습니다.

서바이벌에서 강력한 경쟁 상대를 여러 명이 힘을 합쳐 견제하는 건 충분히 합리적인 전략이라고 생각합니다.

특히 동민이 형은 단순히 가장 강력한 개인 플레이어가 아니었어요. 생활동의 리더로서 다른 플레이어들의 신뢰와 지지를 받고 있었고, 그 팀은 솔직히 부러울 만큼 단단한 팀워크를 보여주고 있었습니다. 메인매치를 매일 지고 있는 상황에서 당연히 저희 입장에서는 그 흐름을 바꾸기 위한 액션이 필요했습니다.

감옥매치에서 서출구를 상대로 한 3:1 구도 역시 제게는 룰렛 게임의 4:2와는 달랐습니다.

첫번째, 이 시점에선 장동민파와 감옥동파가 확실히 생긴 후였습니다. 그래서 다음날 메인매치의 구도를 생각하면 저희 입장에서 출구를 견제 안 하는 건 말이 안되는 플레이였고요.

두번째, 3:1이라는 숫자 자체가 불리한 건 맞지만 저금통 게임은 기본적으로 모든 플레이어가 모든 저금통의 숫자를 기억해야 하는 게임입니다. 정답을 맞춰야하는 압박감은 늘지만 혼자 견제를 받더라도 기억력이 네 명 중 평균 이상이라면 살아남을 수 있다고 생각했습니다. 수적으로 불리하더라도 개인의 실력으로 그 불리함을 극복할 수 있는 게임이라고 생각합니다.

반면 룰렛 게임은 달랐어요. 네 명이 코인을 어떻게 사용할지 미리 작전을 짜면 나머지 두 명은 아무리 잘해도 탈락을 피하기 어렵다고 봤거든요. (동민이형도 비슷한 코멘트를 하셨었죠)

저에게는 그 차이가 중요했습니다.

확실한 경쟁 상대를 견제하는 것과, 특별히 적대적인 관계도 아닌 사람을 승산이 거의 없는 상황에 몰아넣는 것. 그리고 수적으로 불리하더라도 실력으로 극복할 수 있는 게임과 그렇지 않은 게임은 다르다고 생각했습니다.

하지만 그 선을 정확히 어디에 그을지 정하는 것은 항상 어렵습니다.

물론 이건 어디까지나 제 기준이고, 어떤 분들은 전혀 공감할 수 없는 기준이라는 것도 압니다. 제가 그 기준을 모든 순간에 일관되게 지키지도 못했고요. 룰렛에서 이미 제 말과 행동이 모순되는 선택을 했으니까요.

돌이켜보면 참 어려웠습니다.

매 순간 나름대로 최선이라고 생각하는 선택을 했지만, 막상 끝나고 나면 그 선택들이 마음에 걸리고, 또 다른 선택을 했으면 어땠을까 생각하게 되더라고요.

다만 그 순간마다 저에게는 나름의 이유와 고민이 있었고, 그 과정에서 제 마음도 달라지고 흔들렸다는 이야기를 전하고 싶었습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

제게 데블스플랜은 많은 것을 가르쳐준 고마운 프로그램입니다.

마지막화까지 재밌게 보시길 바랍니다!