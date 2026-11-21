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[스포츠조선 김준석 기자] 종합격투기 선수 추성훈(51)이 16년 만에 다시 마주한 크리스 리벤과의 은퇴전에서 아쉽게 패배하며 22년간 이어온 현역 파이터 생활에 마침표를 찍었다.

추성훈은 21일 오후 서울 고척스카이돔에서 개최된 '블랙컴뱃 17: 벤타블랙' 코메인 이벤트 89kg 계약 체중 매치에서 크리스 리벤과 3라운드 혈투 끝에 1-2(28-29, 29-28, 28-29) 스플릿 판정패를 당했다.

예매 오픈 55분 만에 2만 1177석 전석 매진을 기록하며 뜨거운 관심을 모은 이날 경기에서 추성훈은 양팔에 태극기와 일장기가 나란히 새겨진 유도복을 입고 등장했다.

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특히 아버지의 영정 사진을 품에 안은 어머니와 함께 케이지로 향한 그는 관중석을 향해 큰절을 올리며 뭉클함을 자아냈다.

현장에는 아내 야노시호와 딸 추사랑을 비롯해 수많은 연예계 동료들이 자리해 그의 마지막 투혼을 지켜봤다.

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1라운드에서 날카로운 로우킥으로 상대의 하체를 두드린 추성훈은 테이크다운 성공 후 일어난 리벤의 안면에 원투 펀치를 적중시키며 기선을 제압했다.

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2라운드 들어 리벤이 거리를 좁히며 연타를 허용해 주춤했으나, 마지막 3라운드에서 하이킥과 원투 펀치를 앞세워 거세게 반격했다.

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라운드 후반 리벤의 강력한 로우킥에 중심을 잃고 휘청이기도 했으나 끝까지 물러서지 않고 타격을 주고받으며 종료 공이 울릴 때까지 완주했다.

경기가 끝난 뒤 케이지 위에서 추성훈과 부둥켜안은 딸 추사랑이 참아왔던 눈물을 터뜨리며 오열하는 모습이 포착돼 현장을 눈물바다로 만들었다.

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narusi@sportschosun.com