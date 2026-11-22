제47회 청룡영화상 최우수작품상 후보작. 영화 '세계의 주인'(왼쪽부터 시계방향), '왕과 사는 남자' '암살자(들)' '호프' '군체'. 사진=바른손이앤에이, 쇼박스, 하이브미디어코프, 플러스엠 엔터테인먼트

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[스포츠조선 조지영 기자] 이제 전 세계 관객이 한국 영화에 웃고 운다. 큰 파동을 일으킨 아트버스터부터 '단종 신드롬'을 불러온 사극, 브랜드가 된 'K-좀비', 지금껏 본 적 없는 SF, 실제 사건을 극화한 추적극까지 전 세계 관객을 사로잡은 국가대표급 한국 영화 5편이 올해 청룡에서 자웅을 겨룬다.

국내 최고의 권위를 자랑하는 영화인들의 축제, 제47회 청룡영화상이 오는 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열린다. 최우수작품상은 휴먼 영화 '세계의 주인'(윤가은 감독, 세모시·볼미디어 제작), 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작), 좀비 액션 영화 '군체'(와우포인트·스마일게이트 제작), SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작), 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)이 후보로 선정돼 경합을 펼치게 됐다. 개봉 직후 역대급 기록을 갈아치운 5편의 걸작들이 올해 청룡에서 어떤 새로운 역사를 만들지 벌써부터 기대를 모으고 있다.

영화 '세계의 주인' 스틸. 사진=바른손이앤에이

K-아트버스터의 힘..'세계의 주인'

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윤가은 감독의 세계관은 계속된다. 2016년 개봉작 '우리들', 2019년 개봉작 '우리집' 이후 6년 만에 내놓은 '세계의 주인'은 가장 작고 여린 존재들의 눈높이에서 포착한, 거대하고도 치열한 성장기를 담아 확장된 세계를 펼쳤다. 어디로 튈지 모르는 18세 여고생 주인(서수빈)이 홧김에 질러버린 한마디에 모두의 세계가 흔들리기 시작하는 이야기를 담은 '세계의 주인'. 자아 정체성이 충돌하고 사회적 시선과 타인의 감정이 복잡하게 얽히는 10대 후반 청소년의 치열한 내면을 특유의 섬세한 연출로 포착했다. 지난해 10월 22일 개봉해 평단의 호평과 관객의 입소문을 탄 '세계의 주인'은 21만 관객을 돌파, 지난해 개봉한 한국 독립·예술 영화 중 유일한 20만 기록으로 의미를 더했다. 여기에 한한령 이후 한국 영화가 중국 진출이 힘들어진 상황에서 제16회 베이징국제영화제 파노라마 부문에 공식 초청되는 등 이례적 행보를 보이기도 했다. 올해 청룡 작품상에 노미네이트된 쟁쟁한 블록버스터 사이에서 유일한 아트버스터 후보로, 작은 영화의 힘을 보일지 관심이 쏠린다.

영화 '왕과 사는 남자' 스틸. 사진=쇼박스

전국 극장가 '단종 앓이' 신드롬..'왕과 사는 남자'

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2026년 극장가는 온 우주의 기운이 장항준 감독에게 쏟아졌다고 해도 과언이 아니다. 장항준 감독의 첫 사극 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장 엄흥도(유해진)와 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 임금 단종 이홍위(박지훈)의 이야기를 다뤄 그야말로 역대급 신드롬을 일으킨 것. '비운의 왕' 단종이 왕위를 빼앗긴 뒤의 삶에 상상력을 가미해 완성한 '왕과 사는 남자'는 단종이기 전에 인간 이홍위의 삶을 조명하며 관객의 눈물을 쏟게 만들었다. 올해 설날 명절을 앞둔 2월 4일 개봉해 1693만 관객을 모으며 2014년 개봉한 '명량'(김한민 감독)에 이어 역대 한국 영화 흥행 2위, 올해 최고 흥행작에 올랐다. 뿐만 아니라 누적 매출액으로는 1633억원을 돌파, 2019년 개봉한 '극한직업'(이병헌 감독)을 꺾고 역대 최고 매출액을 기록하며 새로운 역사를 남겼다. 올해 흥행 정점으로 모두의 인생작이 된 '왕과 사는 남자'가 '청룡과 사는 남자'가 될 수 있을지 주목된다.

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영화 '군체' 스틸. 사진=쇼박스

차원이 다른 좀비의 왕..'군체'

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'K-좀비버스터'의 아버지로 불리는 연상호 감독의 세 번째 좀비물 '군체'도 올해 청룡영화상에 당당히 이름을 올렸다. 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안에 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 이야기를 다룬 '군체'는 무리로 진화하는 '집단지성 좀비'라는 새로운 좀비 설정을 내세워 관객을 사로잡았다. 특히 '군체'는 제79회 칸국제영화제 미드나잇 스크리닝을 통해 전 세계 최초 공개되어 전 세계 관객의 폭발적인 지지를 얻기도 했다. 칸영화제를 통해 얻은 호평을 등에 업은 '군체'는 곧바로 5월 21일 국내 개봉해 595만명의 관객을 동원하며 흥행에 성공했다. 올해 개봉된 한국 영화로는 '왕과 사는 남자'에 이어 흥행 2위다. 올해 청룡영화상에서 최우수작품상·감독상과 함께 남우조연상(구교환), 여우조연상(김신록), 촬영조명상, 기술상까지 6개 부문 후보에 올랐다. 장르 영화의 대중성과 완성도를 청룡을 통해 함께 인정받을 수 있을지 귀추가 주목된다.

영화 '호프' 스틸. 사진=플러스엠 엔터테인먼트

지독한 집념과 광기로 완성한 한국판 SF..'호프'

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충무로 '피극지왕' 나홍진 감독이 2016년 개봉한 '곡성' 이후 10년 만에 내놓은 첫 SF '호프'는 극장가 격렬한 반응을 일으킨 화제작이었다. 비무장지대 인근 가상의 마을 호포항에 정체불명의 생명체가 나타나며 벌어지는 이야기를 그린 '호프'는 황정민, 조인성, 정호연 등 국내를 대표하는 배우 군단과 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀 등 할리우드 배우들이 외계 생명체 캐릭터로 합류해 제작 단계부터 전 세계 많은 관심을 모았다. 국내 단일 영화 프로젝트 사상 최대 예산이 투입된 블록버스터 '호프'는 '군체'와 함께 올해 칸영화제 경쟁 부문에 초청됐고 최초 공개 이후 '미친 영화'라는 폭발적인 반응을 얻으며 한국 영화 사상 최고액 해외 선판매 기록인 200여개 국가·권역 배급을 확정하며 메가 히트했다. 국내에서는 지난 7월 15일 개봉해 460만명의 관객을 동원하며 여름 극장가를 뜨겁게 달군 '호프'는 최우수작품상을 비롯해 무려 10개 부문 후보에 이름을 올리며 최다 노미네이트를 기록, 최다 후보작이 다관으로 이어질지 기대를 모으고 있다.

영화 '암살자(들)' 스틸. 사진=하이브미디어코프

극장가 뜨거운 감자..'암살자(들)'

올해 개봉작 중 가장 격렬한 논쟁이 펼쳐진 문제작 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기다. 사건 당시 경호를 맡았던 경찰 철구(유해진), 신문사 사회부장 재환(박해일), 신입기자 영일(이민호) 세 인물의 시선을 따라 사건의 실체에 다가가는 구조의 영화로 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 모티브로 상상력을 더해 만들어진 팩션극이다. 지난 9월 23일 추석 연휴를 겨냥해 개봉한 '암살자(들)'은 1970년대 중반의 시대적 공기를 스크린에 생생하게 구현해 348만 관객을 동원했다. 해외에서도 제51회 토론토국제영화제 국제 관객상 러너업에 선정됐고, 한국 영화로는 22년 만에 제37회 싱가포르국제영화제 개막작으로 초청, 파리한국영화제에서 예매 시작 3분 만에 전석이 소진되는 등 관심을 입증했다. 앞서 '암살자(들)'을 연출한 허진호 감독은 1998년 데뷔작인 '8월의 크리스마스'를 통해 제19회 청룡영화상에서 최우수작품상을 수상한 바, 28년 만에 다시 한번 최우수작품상에 도전해 눈길을 끈다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com