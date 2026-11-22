사진 제공=미스틱엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정진운(35)이 영화 '눈 내리는 여름, 너에게'를 통해 관객들에게 풋풋한 설렘을 안겨줄 예정이다.

25일 개봉하는 '눈 내리는 여름, 너에게'는 몽골 출장길에 우연히 오른 기차에서 3년 전 세상을 떠난 첫사랑을 다시 만난 인호가 그녀와 서로 다른 시간대에 살고 있다는 사실을 마주하게 되며 펼쳐지는 이야기로, '아빠는 딸', '신의악단'의 김형협 감독이 메가폰을 잡았다. 정진운은 세상을 떠난 첫사랑과 운명 같은 재회를 하는 인호 역을 맡았다.

영화 '눈 내리는 여름, 너에게' 스틸. 사진 제공=㈜링컴즈

정진운은 '눈 내리는 여름, 너에게'를 통해 처음으로 멜로 장르에 도전했다. 최근 스포츠조선과 만난 그는 "드라마에선 로코 장르를 했는데, 영화에선 처음이다. 촬영장에서 첼멕과 통역사도 없이 절대적으로 영어로만 소통했다. 그런 진심들이 담기면 한컷한컷 모이지 않을까 싶었다"고 전했다.

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극 중 인호의 첫사랑 아노를 연기한 첼멕은 몽골 국립극단 출신 배우다. 정진운은 첼멕과의 호흡에 대해 "첼멕이 2001년생이다. 나이 차가 10살인데, 저보다 성숙하다. 촬영이 힘든 날도 있을 텐데 전혀 티를 안내더라. 그 친구가 저를 많이 배려해 줘서 심리적으로 편하게 연기했다"고 고마움을 표했다.

첼멕이 현장에서 보여준 연기적 에너지에 대해서도 "첼멕은 제가 처음 연기를 시작했을 때랑은 또 다른 세대이지 않나. 첼멕은 대사를 툭툭 치는데, 몰입감이 좋은 배우인 것 같다. 첼멕에게서 젊은 패기가 느껴진다. 그 친구가 국립극단에서 연기를 하고 있어서, 거기서 배워온 에너지가 새롭더라"고 감탄했다.

영화 '눈 내리는 여름, 너에게' 스틸. 사진 제공=㈜링컴즈

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정진운은 '신의악단'에 이어 '눈 내리는 여름, 너에게'로 김 감독과 또 한 번 호흡을 맞췄다. 그는 두 촬영장 분위기를 비교하며 "'신의악단' 때는 배우들도 많았고, 감독님이 신마다 신경 쓰실 부분이 많았다. 저희끼리 맥주 한 잔도 못하고, 바로 현장에 돌아가셔서 다음 거 준비하시기 바빴다. 이번엔 배우가 두 명에서 다섯 명 정도이니까, 작품에 대한 이야기를 할 때도 간단하게 맥주 한 잔을 하면서 솔직한 심정을 털어놓았다. 어쩌면 소통에 있어서는 더 수월했던 현장이었다"며 "'신의악단' 때는 극의 흐름을 주도하는 캐릭터들이 많았다 보니, 각자 한 퍼즐씩만 채우면 됐다. 근데 '눈 내리는 여름, 너에게'에선 더 많은 퍼즐을 담당해야 해서 신경 쓸 부분이 많았다"고 전했다.

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앞서 장항준 감독과도 '리바운드'에 이어 '왕과 사는 남자'로 재회하기도 했다. 감독들의 러브콜을 지속적으로 받는 비결에 대해 묻자, 정진운은 "감독님들께 감사하다. '왕과 사는 남자' 때도 장항준 감독님이 없는 배역을 만들어서 주셨다. 그리고 김형협 감독님도 '신의악단' 끝나고 나서 얼마 지나지 않아 멜로를 저와 함께 해보고 싶다고 프러포즈를 해주셨다. 장항준 감독님도 그렇고, 김형협 감독님도 없는 역할을 저를 위해 만들어주셔서 감사하다. 저의 미래를 응원해 주신 것 같다. 제가 최선을 다해서 다음, 다다음 기회를 잘 만들어야 감독님들께 보답하는 길이라고 생각한다"고 답했다.

사진 제공=미스틱엔터테인먼트

오는 12월에는 2AM 멤버들과 함께 완전체 콘서트를 열고, 팬들과 만날 예정이다. 정진운은 "저희 임슬옹 대표님이 메이킹을 담당해 주셨고, 콘서트 내용과 관련해선 제가 관여를 많이 하고 있다(웃음). 포스터도 제가 찍은 사진이다. 요즘 AI를 활용한 포스터가 많아서, 그럴 거면 제 사진을 쓰라고 했다"고 말했다.

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이어 멤버들과 오랜 우정을 유지하는 비결에 대해 "예전보다 지금이 훨씬 좋다. 서로의 활용도가 높다(웃음). 계속 붙어 있으면 소중함을 모르지 않나"라며 "저희끼리 약속을 한 게, 개인적인 의미를 둔 단체 활동을 하지 않는 거였다. 개인의 이득이 아니라, 단체를 위한 단체 활동을 하려고 했다. 또 팀의 브랜딩을 위해 노력해야 팬 분들도 좋아해 주실 것 같았다. 각자 다른 소속사에 가기 전부터 그런 이야기를 많이 해왔다"고 밝혔다.

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'눈 내리는 여름, 너에게' 개봉을 앞두고 멤버들이 응원을 해줬는지 묻자, 정진운은 "사실 슬옹이 형이나 창민이 형은 음원을 발표하니까, 바로 듣고 활발하게 소통할 수 있지 않나. 근데 권이 형의 뮤지컬 초청이나, 제가 시사회에 초대할 땐 스케줄을 맞추기가 어렵더라. 권이 형은 항상 제가 초대하면 시사회에 와주는 편이다. 슬옹이 형이나 창민이 형은 티켓을 구매해서 관람 인증을 해준다"고 고마움을 표했다.

끝으로 '눈 내리는 여름, 너에게' 이후 도전하고 싶은 장르가 있는지 묻자, 정진운은 "멜로 장르를 한 번 더 도전하고 싶다"며 "사실 감독님들이 주시면 뭐든 열심히 할 자신이 있다. 용도 좋은 배우가 되고 싶다. 이번 작품을 찍을 때 감독님이 무전기로 '진운 씨 멜로 눈 장착해 주세요'라고 말씀하셨다. 이왕 멜로 눈을 장착한 거 또 한 번 해보고 싶다"고 답했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com