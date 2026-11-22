사진 제공=㈜영화사테이크

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 장규리(29)가 스크린 데뷔작 '완벽한 집'에서 강렬한 연기를 선보이며 스릴러 퀸 자리를 노린다.

25일 개봉하는 '완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주하게 된 대학생 규빈이 우아한 집주인 금림과 함께 살기 시작하며 기이한 사건을 마주하게 되는 작품으로, '옥수역귀신' 등을 연출한 정용기 감독이 메가폰을 잡았다. 장규리는 기댈 곳 없는 24세 생존형 대학생 규빈을 연기했다.

영화 '완벽한 집' 스틸. 사진 제공=㈜영화사테이크

작품 개봉을 앞두고 스포츠조선과 만난 장규리는 "어제 완성된 영화를 다시 보니까, 이제야 개봉을 앞둔 게 실감이 나는 것 같다. 큰 스크린에 제 얼굴이 꽉 차있는 걸 보니까 기분이 좋고 뿌듯하다. 캐릭터 설정상 메이크업을 못했는데, 그 모습도 새롭고 좋더라. 화장을 덜어낸 모습이 낯설기보단, 저도 그 모습을 관객으로서 본 거이지 않나. 저도 몰입해서 볼 수 있어서 다행이라고 생각했다"고 전했다.

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스크린 데뷔작인 만큼, 연기하면서 어려운 점이 없었는지 묻자 그는 "스크린이 크다 보니까, 작은 움직임도 잘 보이지 않나. 훨씬 더 섬세하게 보이는 것 같다. 무대랑은 또 다른 재미가 있는 것 같더라. 또 앞으로는 좀 더 적극적으로 연기해도 될 것 같았다. 저는 과장했다고 해도 생각보다 평이하게 나오는 부분이 있더라. 다음번에 또 호러장르나 다른 장르에 도전한다면, 좀 더 적극적으로 확 가버려도 좋지 않을까 싶었다"고 답했다.

그동안 품어왔던 영화에 대한 로망도 드러냈다. 장규리는 "감독님이 저한테 '너는 영화적인 얼굴이다'라고 하셨다. 사실 연기과를 다닐 때도 영화과 친구들한테 그런 이야기를 종종 들었다"며 "그때부터 영화에 대한 로망이 있었고, 많이 찍어보고 싶었다"고 솔직하게 털어놨다.

영화 '완벽한 집' 스틸. 사진 제공=㈜영화사테이크

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대선배 배종옥과는 팽팽하게 맞서며 극의 긴장감을 한층 끌어올렸다. 장규리는 "처음 선배랑 연기를 하는데, 저도 모르게 너무 긴장되더라. 선배의 카리스마가 너무 멋있으시지 않나. 마치 그 모습이 규빈과 금림 같았다. 제가 배종옥 선배한테 너무 떨린다고 하니까, 그 감정을 이용하라고 조언해 주셨다"고 전했다.

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배종옥과 함께 작품을 하게 됐다는 사실에 남다른 감격을 표하기도 했다. 장규리는 "어떤 선배가 금림을 해주실지 궁금했는데, 배종옥 선배라는 이야기를 듣고 '와!'하고 소리를 질렀다. 원래 선배들이랑 하는 촬영을 좋아한다. 현장에서 배울 점도 많지 않나. 또 선배가 후시녹음을 하시면서 제 연기도 보셨는데, 녹음 끝나고 집으로 돌아가시는 길에 메신저로 길게 피드백을 주셨다. 그게 쉬운 일은 아니지 않나. 정말 감사하기도 하고, 저도 나중에 그런 선배가 되고 싶었다. 배종옥 선배한테는 이 자리를 빌려 사랑한다고 꼭 말씀드리고 싶다"고 말했다.

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가장 기억에 남았던 배종옥의 조언이 있는지 묻자, 장규리는 "선배는 캐릭터에 가까이 갈 때 직접 경험해 보는 걸 중요하게 생각하시더라. 규빈이는 기댈 곳도 없고 늘 쫓기면서 사는 인물이니까, 집에서 혼자 요리를 해보든 혼자서 하는 연습을 해보라고 말씀하셨다"고 답했다.

사진 제공=㈜영화사테이크

'완벽한 집'은 지난해 열린 제30회 부산국제영화제 한국영화의 오늘-파노라마 섹션에 초청돼 일찍이 관객들과 만났다. 부산국제영화제에서 작품을 선보인 이후 개봉까지 시간이 걸린 데 대한 조급함은 없었는지 묻자, 장규리는 "그런 마음은 없었다. 워낙 찍어놓고 나중에 개봉하는 영화가 많지 않나. '언제 개봉할까'하는 부담감보단, '좋은 시기에 잘 만들어져서 나왔으면 좋겠다'고 생각했다. 마지막까지 후시녹음도 놓치지 않고 열심히 했다"고 씩씩하게 답했다.

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'완벽한 집'을 관람한 부모님의 반응에 대해선 "엄마아빠는 제가 딸이니까, 고생한 게 먼저 눈에 들어오셨던 것 같다. 얼굴에 피를 맞고, 몸도 의자에 묶여있고 하니까 '힘들었겠다'고 하셨다"며 "또 첫 영화다 보니, 제 얼굴을 오랫동안 보실 수 있어서 뿌듯하다고 말씀 주셨다"고 전했다.

끝으로 본인이 생각한 '완벽한 집'에 대해선 "그때그때 제 생각이 바뀔 수도 있지만, 제 마음이 편하고 안정적인 집이 완벽한 집인 것 같다"고 소신을 밝혔다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com