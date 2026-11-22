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[스포츠조선 조윤선 기자] 종합격투기 선수 추성훈이 은퇴전에서 아쉽게 패한 가운데, 아내 야노 시호와 딸 추사랑 등 가족들은 그의 마지막 승부를 지켜보며 눈물을 흘렸다.

추성훈은 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 '블랙컴뱃 17: 벤타블랙(BLACK COMBAT 17: VANTABLACK)' 코메인 이벤트 89kg 계약 체중 매치에서 크리스 리벤과 맞붙었다.

두 선수는 3라운드 내내 치열한 타격전을 벌였다. 추성훈은 마지막 순간까지 물러서지 않고 맞섰지만, 심판진은 1대 2(28-29, 29-28, 28-29)로 리벤의 승리를 선언했다.

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추성훈에게는 2010년 UFC 116에서 서브미션으로 패했던 리벤과 16년 만에 펼치는 재대결이자 현역 생활의 마지막 경기였다. 비록 설욕에는 실패했지만 세 라운드를 모두 완주하며 파이터로서 마지막 불꽃을 태웠다.

이날 추성훈은 양팔에 태극기와 일장기가 새겨진 유도복을 입고 등장곡 '타임 투 세이 굿바이(Time to Say Goodbye)'에 맞춰 입장했다. 추성훈의 어머니는 세상을 떠난 남편의 사진을 품에 안은 채 아들의 손을 꼭 잡고 함께 케이지로 향했다.

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관중석에서는 아내 야노 시호와 딸 추사랑이 눈시울을 붉힌 채 그의 마지막 승부를 지켜봤다. 차승원, 김종국, 손석구, 박진영, 지코, 윤민수·윤후 부자, 안재현, 김동현 등 동료들도 현장을 찾아 추성훈의 마지막 경기를 응원했다.

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아버지가 입장한 순간부터 눈물을 글썽이던 추사랑은 경기가 끝난 뒤 케이지에 올라 아버지를 꼭 끌어안으며 눈물을 터뜨렸다.

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추성훈은 이날 받는 파이트머니를 앞으로 경기에 나설 후배 격투기 선수들에게 모두 기부하겠다고 선언했다. 그러면서 "사랑아, 우리 아기. 이번에는 용돈 없다. 미안하다. 다음에 아버지가 열심히 해서 용돈 줄게"라고 말했다.

이어 추성훈은 울컥한 표정으로 "나 추성훈, 격투기 인생 XX 재밌었다"고 외치며 22년간의 파이터 인생에 마지막 인사를 건넸다.

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경기를 현장에서 관람한 박진영은 "성훈아, 도전으로 넌 이미 승리한 거야. 이 자리에 함께해서 너무 기쁘다. 추성훈 파이팅!"이라는 글을 남기며 응원을 보냈다.

정호영 셰프 역시 "추성훈 형님의 마지막 은퇴 경기. 형님, 고생 많이 하셨습니다. 마지막에는 살짝 눈물이 났어요"라며 울컥한 마음을 전했다.

개그맨 박성광의 아내 이솔이는 "추성훈 선수가 가족들과 함께 마지막을 맞이하는 모습은 오래도록 마음에 남을 것 같아요. 한 사람의 인생이 저 링 위에 있구나 싶어서요. 그 마지막을 같은 자리에서 지켜볼 수 있어 감사했고 영광이었습니다"라며 추성훈의 마지막 경기를 지켜본 소감을 밝혔다.

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2004년 종합격투기 무대에 뛰어든 추성훈은 이번 경기를 끝으로 통산 16승 8패의 전적을 남기고 글러브를 벗었다. 마지막 경기를 승리로 장식하지는 못했지만 가족과 2만여 관중의 뜨거운 박수 속에 케이지와 작별했다.