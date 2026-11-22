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[스포츠조선 조윤선 기자] 혜은이가 첫 이혼 후 6세 딸과 생이별한 뒤 30년 만에 함께 살게 된 가슴 아픈 사연을 털어놨다.

21일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '파란만장 내 인생 BEST'라는 주제로 이야기를 나눴다.

이날 혜은이는 "너무 힘든 일이 많고 힘든 일 속에서 살아왔다. 정말 파란만장한 삶을 살았다"며 자신의 이야기를 꺼냈다.

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혜은이는 "결혼해서 1년도 채 살지 못하고 이혼해야 하는 상황이 닥쳤다. 아이를 준다, 못 준다고 하다가 결국 내가 소송했다"고 밝혔다.

딸을 데려오기 위해 양육 문제로 소송까지 벌였다는 그는 "상대측에서는 어린 딸에게 '엄마 못 봐', '엄마 만나면 혼난다'는 식으로 모질게 이야기했다"고 털어놨다.

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이어 "딸이 항상 나에게 '내가 몇 살이 되면 혼자 버스를 탈 수 있느냐'고 물었다"며 "왜 그런 질문을 하느냐고 되물었더니 '그렇게 되면 엄마를 보러 갈 수 있다'고 하더라"고 전했다.

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혜은이는 "낮에 만났다가 헤어질 때면 딸이 '엄마, 먼저 가. 나는 엄마 가는 모습을 보고 갈게'라고 했다"며 "아이를 두고 떠나야 하니 매번 울면서 돌아갔다"고 회상했다.

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딸이 유치원에 다닐 때는 엄마를 만나고 싶은 마음에 아프다고 거짓말을 하기도 했다고. 혜은이는 당시를 떠올리며 "가슴이 찢어지다 못해 문드러졌다"고 말해 안타까움을 자아냈다.

6세 때 헤어진 딸과는 30년이 흐른 뒤에야 다시 함께 살게 됐다. 혜은이는 "아빠가 보내줘서 나에게 와 함께 지내다가 결혼했다"고 말했다. 이어 "감사한 건 아이가 어두운 구석이 없다. 지금은 좋은 신랑 만나서 사니까 힘들었던 모든 것들이 다 없어졌다"고 말했다.

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그러면서 "내가 거의 40년 동안 빚을 갚으며 살았지만 딸과 아들을 얻었으니 그건 아무것도 아니다"라며 "그 고생조차 잘했다는 생각이 든다"고 자녀들을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.