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[스포츠조선 김준석 기자] 은퇴전에서 아쉽게 판정패를 당한 종합격투기 선수 추성훈이 현역 무대를 떠나는 묵직한 심경과 함께 인생 2막의 힘찬 출발을 다짐했다.

추성훈은 22일 자신의 개인 SNS를 통해 "48년간 이어온 나의 격투기 인생이 이제 막을 내린다"며 장문의 작별 인사를 게재했다.

앞서 추성훈은 지난 21일 서울 고척스카이돔에서 개최된 '블랙컴뱃 17: 벤타블랙' 코메인 이벤트에서 크리스 리벤과 16년 만의 재대결을 펼쳤으나, 3라운드 혈투 끝에 1-2 스플릿 판정패를 당하며 22년간 이어온 프로 파이터 생활에 마침표를 찍었다.

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이에 대해 추성훈은 "여러분 덕분에 여기까지 올 수 있었다. 지금 제 마음에는 오직 감사함뿐"이라며 "대한민국, 그리고 지금까지 저를 응원해 주신 모든 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"고 벅찬 소회를 밝혔다.

이어 패배 직후의 솔직한 심경도 숨기지 않았다.

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그는 "인생은 언제나 좋은 순간만 있는 것이 아니다. 지금 저 역시 힘들고 가슴 아픈 시간을 보내고 있다"면서도 "하지만 저는 믿는다. 사람의 진정한 가치는 승리했을 때가 아니라, 패배했을 때 비로소 드러난다는 것을"이라고 적어 깊은 울림을 안겼다.

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마지막으로 추성훈은 "앞으로의 인생을 더 나은 삶으로 만드는 것도, 그 반대로 만드는 것도 결국 나 자신"이라며 "주변에 흔들리지 않고 오직 나 자신을 믿으며 묵묵히 앞으로 나아갈 것이다. 나의 격투기 인생은 여기서 끝나지만, 나의 인생은 아직 끝나지 않았다. 자, 이제 시작이다"라고 뜨거운 각오를 덧붙였다.

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narusi@sportschosun.com