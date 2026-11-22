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[스포츠조선 김준석 기자] 오는 12월 재혼을 앞둔 가수 서인영이 방송인 홍진경의 매서운 촉 때문에 때아닌 혼전임신설에 휘말리며 진땀을 뺐다.

지난 21일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '산독기식 걸스 토크 인영의 똥배'라는 제목의 쇼츠 영상이 공개됐다.

영상 속 홍진경, 서인영, 배우 이선빈, 유튜버 이연은 본격적인 등산 코스에 오르기 전 식사를 함께하며 허심탄회한 대화를 나눴다.

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이날 서인영은 홍진경을 향해 "내가 라면을 안 먹은 지 벌써 8개월이 넘었다. 그런데도 유독 배가 안 빠진다"며 다이어트에 대한 고충을 털어놨다.

이를 유심히 듣던 홍진경은 "네 입으로 분명히 들어가는 음식이 있을 것"이라고 짚으면서 무심코 서인영의 배 쪽으로 손을 뻗었다. 그러나 배를 만져본 직후 홍진경은 순간 흠칫 놀란 표정을 지으며 서인영의 임신 가능성을 의심하기 시작했다.

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홍진경의 예사롭지 않은 눈빛을 즉각 알아챈 서인영은 "진짜 아니다. 그럴 리가 절대 없다"며 양손을 내저으며 혼전임신설을 강하게 부인했다.

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하지만 홍진경은 의심을 거두지 않은 채 "그냥 살이 쪄서 나온 배가 아니다. 당장 검사해 봐라"라며 "괜히 이 몸으로 산에 올라갔다가 큰일 난다. 배 상태가 심상치 않다"고 끝까지 주장을 굽히지 않았다.

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결국 코너에 몰린 서인영은 예비 신랑과의 애정행각이 오래됐다는 취지의 거침없는 19금 수위 해명을 내놓으며 현장을 단숨에 초토화시켰다.

한편 서인영은 오는 12월 26일 6살 연상의 사업가와 재혼하며 새로운 출발에 나선다.

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narusi@sportschosun.com