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[스포츠조선 김준석 기자] 코미디언 강재준이 동료 신기루의 상상을 초월하는 '택시 사랑' 일화를 폭로하며 스튜디오를 초토화했다.

지난 21일 오후 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에서 강재준은 120kg에서 80kg대까지 감량한 비결로 꾸준한 '슬로러닝'을 꼽았다.

이에 서장훈이 "재준이는 대체 누구랑 같이 뛰느냐"며 러닝 메이트를 궁금해하자, 강재준은 단호하게 "홍윤화와 신기루는 절대 아니다"라고 선을 그었다.

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서장훈이 "윤화는 방송에서 보니까 그래도 걷기는 걷던데"라고 거들자, 강재준은 본격적인 폭로전에 돌입했다.

강재준은 "신기루는 고작 50m 거리를 이동하는 데도 무조건 택시를 탄다"며 "심지어 평지도 아니고 내리막길인데도 택시를 부른다"고 폭로해 폭소를 자아냈다.

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곁에 있던 김신영 역시 "육안으로 목적지가 빤히 보이는 거리인데도 기어코 택시를 타고 가더라"며 증언을 보태 신빙성을 더했다.

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급기야 강재준은 "신기루가 혼자 일본 후쿠오카로 여행을 다녀온 적이 있는데, 현지에서 쓴 택시비만 무려 70만 원이 나왔다고 하더라"고 역대급 일화를 공개해 출연진의 배꼽을 잡게 만들었다.

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한편 이날 강재준은 자신의 롤러코스터급 체중 변천사도 솔직하게 고백했다. 김신영이 "내가 보기에 요요 현상이 살짝 찾아왔다가 지나간 것 같기도 하고, 다시 온 것 같기도 하다"며 운을 떼자, 강재준은 "과거 최고 120kg까지 나갔다가 독하게 마음을 먹고 83kg까지 감량했었다. 이후 다시 요요가 와서 102kg까지 불어났다가 지금은 84kg을 유지 중"이라고 밝혔다.

이어 그는 "올해 마지막 목표가 77kg 아래로 내려가는 것"이라며 "오는 12월 31일까지 기필코 목표 체중을 달성하겠다"고 굳은 의지를 다졌으며, 녹화 당일에도 15km를 슬로러닝으로 달리고 왔다고 전해 감탄을 자아냈다.

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narusi@sportschosun.com