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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 화가 솔비가 내년 4월 결혼을 약속한 예비 신랑 배우 이규한의 지나칠 정도로 철저한 깔끔함과 로맨틱한 사랑꾼 면모를 동시에 폭로한다.

22일 오후 9시 방송되는 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 최근 이규한과의 결혼 발표로 연예계를 뜨겁게 달군 솔비가 스페셜 MC로 출연해 두 사람의 연애 풀스토리를 공개한다.

앞서 진행된 녹화에서 솔비는 연애 프로그램을 통해 처음 만났던 이규한과 실제 부부의 연을 맺게 된 비하인드를 털어놨다.

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두 사람은 지난 2025년 7월부터 9월까지 방송된 KBS 조이·KBS 2TV '오래된 만남 추구' 3기에서 인연을 맺었으나, 방송 당시에는 최종 커플로 이어지지 못해 아쉬움을 남긴 바 있다.

이날 솔비는 이규한에게 최종 선택을 받지 못했던 직후의 솔직한 심경을 고백하는 한편, 방송 이후 이어진 모임에서 이규한이 보여준 끊임없는 애정 공세와 진심에 결국 마음을 열게 된 극적인 반전 과정을 전해 스튜디오의 이목을 집중시켰다.

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특히 솔비는 연예계 대표 깔끔남으로 알려진 이규한의 유별난 결벽증 일화를 폭로해 현장을 술렁이게 했다.

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이규한이 솔비의 집에 놀러 올 때마다 청소부터 빨래, 설거지까지 모든 가사 일을 도맡아 처리해 준다는 것.

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솔비는 "내가 직접 설거지를 하겠다고 나섰더니 이규한이 '네 귀한 손은 그림 그릴 때만 써'라고 말리며 말리더라"고 전해 모벤져스의 부러움을 샀다.

하지만 지나친 깔끔함이 예상치 못한 해프닝으로 이어지기도 했다. 솔비는 이규한이 두 사람의 첫 키스 순간에 상상을 초월하는 '이것'까지 했다고 폭로해 스튜디오를 충격과 웃음으로 물들였다.

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과연 깔끔 끝판왕 이규한이 첫 키스 직전 벌인 돌발 행동의 정체가 무엇일지 호기심을 자극한다.

이와 함께 두 사람이 정식 교제를 시작하기도 전 솔비가 이규한을 어머니에게 인사시켰던 아찔한 에피소드도 공개된다.

갑작스러운 딸의 '썸남' 등장에 당황했던 솔비의 어머니마저 단숨에 사로잡은 이규한의 결정적 한마디 역시 본방송을 통해 베일을 벗을 예정이다.

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narusi@sportschosun.com